Sute de candele aprinse la Iași în memoria copiilor decedați la Iași / Cele 560 de candele vor forma pe asfalt mesajul: ”Neam ucis de nosocomiale”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comunitatea Declic și Reset Iași organizează sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 18:00, o veghe în Piața Națiunii din fața UMF Iași, pentru comemorarea copiilor care și-au pierdut viața din cauza infecțiilor intraspitalicești de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Organizatorii anunță că vor împărți participanților 560 de candele, care vor fi aprinse și așezate astfel încât să formeze pe asfalt mesajul „Neam ucis de nosocomiale”, pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Totodată, va fi afișat un banner uriaș cu textul: „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Raportați zilnic adevărul!”.

Acțiunea are loc în cadrul campaniei „Raportați infecțiile intraspitalicești”, lansată de Declic în urmă cu cinci ani. Organizația cere ca managerii spitalelor să raporteze zilnic cazurile de nosocomiale, nu doar periodic, cum prevede legislația intrată în vigoare la 1 octombrie.

„Astfel de raportări trebuie făcute zilnic. Doar așa pot fi prevenite tragediile provocate de nosocomiale declarate mult prea târziu. Spitalele trebuie să fie locuri în care mergem ca să ne facem bine, nu capcane care ne ucid pe noi și pe copiii noștri”, a declarat Tudor Brădățan, director executiv Declic.

Evenimentul este deschis publicului, iar detalii pot fi găsite pe pagina de Facebook a acțiunii.

Context

România se confruntă de ani de zile cu o raportare deficitară a infecțiilor intraspitalicești. Oficial, Ministerul Sănătății arată că rata acestora ar fi de aproximativ 1% din totalul pacienților internați, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. În realitate, specialiștii estimează că nivelul real este de cel puțin 10 ori mai mare.

Scandalul a revenit recent în atenție după ce mai mulți copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași au murit în urma complicațiilor provocate de bacterii nosocomiale. Cazul a stârnit indignare și a adus din nou în discuție lipsa de transparență și de raportare corectă din spitale.

După presiuni repetate ale societății civile, începând cu 1 octombrie, managerii de spitale sunt obligați prin lege să raporteze periodic cazurile de infecții, însă organizațiile civice avertizează că măsura nu este suficientă și cer raportări zilnice, în timp real.