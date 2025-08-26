SURSE Cine sunt Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean, cele mai noi nume vehiculate pentru șefia SRI

Avocatul Gabriel Zbârcea este cel mai nou nume vehiculat ca posibilă nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), au declarat pentru G4Media surse politice.

Notă: Spre deosebire de Serviciul de Informații Externe (SIE), unde legea de funcționare nu prevede instituția revocării directorului, la SRI legea prevede că eliberarea din funcţie a directorului serviciului se face de Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, la propunerea Preşedintelui României sau a cel puţin o treime din numărul total al deputaţilor ori al senatorilor. SRI este condus interimar în prezent de Răzvan Ionescu, angajat în munca operativă a serviciului de informații de peste două decenii. Poziția de șef al SRI este vacantă din iulie 2023, atunci când Eduard Hellvig a demisionat după 8 ani (2015-2023).

Alte nume vehiculate sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit acelorași surse.

Cine sunt Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean

Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

Zbârcea are experiență ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform informațiilor citate, ”a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.

A fost consilier de stat al prim-ministrului și președinte al Agenției Române de Privatizare (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS). A activat și ca președinte al Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR) și președinte al Comitetului Interministerial pentru Angajamentele de Aderare la UE – Capitolul 6 „Concurență” – Guvernul României, conform site-ului citat.

Este membru al Consiliului Consultativ și al Consiliului de Administrație al Școlii Internaționale Americane din București (AISB).

Este fost președinte al Ligii Studenților din Universitatea din București și Secretar General al Asociației Europene a Studenților la Drept (ELSA) România, precum și fost lector universitar la Facultatea de Științe Politice și Administrative (Universitatea din București).

Zbârcea mai este și agent de fotbal FIFA licențiat, conform tuca.ro.

Florin Vlădică, numit de Bolojan șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, a lucrat în Africa pentru companiile lui Ovidiu Tender și a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. Vezi detalii aici.

El a fost și șef al Departamentului pentru Armamente cu rang de secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

După ce Vlădică a fost schimbat din funcție de la MApN, compania americană Raytheon, producătorul sistemului de rachete Patriot, l-a angajat pe post de consultant pentru afacerile cu armament pe care urma să le încheie cu statul român, potrivit Antena 3.

El apare și ca vicepreședinte al organizației Romanian American Business Council. În prezentarea sa se arată că a trăit și lucrat în cinci țări din Africa de Vest și Europa și vorbește fluent patru limbi străine.

Vlădică apare și în conducerea companiei petroliere Port Energy, care are operațiuni în Senegal.

Mircea Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului susținut de PNL, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj. Vezi detalii aici și pe site-ul oficial.

Mircea Abrudean a fost șef al Cancelariei premierului Nicolae Ciucă (decembrie 2021 – iulie 2023), iar în perioada februarie 2021 – decembrie 2021 a fost secretar general adjunct al Guvernului.

Abrudean a mai fost și președinte al CEISD de la înființare în 2022 până în iulie 2023 (Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe).

Potrivit CV-ului public, în anul 2021, Mircea Abrudean a absolvit programul postuniversitar „Securitate și bună guvernare” la Colegiul Național de Apărare.

În 2019, Abrudean a fost șeful serviciului de relații publice al Primăriei Câmpia Turzii. Între 2017-2019 a deținut funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Tetarom SA – Parcul industrial din Cluj.

Anterior a mai lucrat la Transelectrica și SIAB Developement SRL, consilier de informare pe POSDRU la Ministerul Educației, referent, inspector de specialitate, expert la Consiliul Județean Cluj. În anul 2006, a fost delegat oficial al Consiliului Județean Cluj la Bruxelles.

Mircea Abrudean, în vârstă de 41 de ani, este licențiat în relații internaționale și studii europene la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și are un Masterat în Managementul proiectelor la Școala Națională de Științe Politice și Administrative.