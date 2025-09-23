Donald Trump „crede” că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, transmite AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Da, cred că da”, a răspuns președintele american la această întrebare, care i-a fost adresată în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York: „Credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian?”

El s-a exprimat cu această ocazie în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care a spus că este „un om curajos care luptă cu toată puterea”. „Avem un mare respect pentru modul în care luptă Ucraina”, a mai spus Donald Trump, a cărui relație cu șeful statului ucrainean nu a fost întotdeauna pozitivă, ba dimpotrivă.

Donald Trump a mai declarat că își acordă „o lună” înainte de a decide dacă are încredere în Vladimir Putin, pe care până acum nu a reușit să-l convingă să înceteze ostilitățile. Puțin mai devreme, de la tribuna Adunării Generale, președintele american a acuzat China și India că sunt „primii” finanțatori ai Moscovei în acest conflict, prin achizițiile lor de petrol.

El a cerut, de asemenea, țărilor europene să înceteze „imediat” achizițiile de petrol rusesc. Donald Trump a amenințat, de asemenea, că va impune sancțiuni dure Rusiei dacă conflictul va continua. Nu este prima dată când președintele american lansează o astfel de amenințare, dar până acum a amânat întotdeauna punerea ei în aplicare.

Răspunsul lui Donald Trump privind doborârea avioanelor rusești contrazice afirmațiile de mai devreme ale secretarului de stat american Marco Rubio.

Rubio a declarat că NATO răspunde la intruziuni prin interceptarea acestor drone/avioane atunci când intră în spațiul aerian sau în zonele de apărare și că SUA va colabora cu aliații pentru a apăra teritoriul NATO.

„Nu cred că cineva a spus ceva despre doborârea avioanelor rusești, cu excepția cazului în care acestea atacă”, a declarat Rubio marți, într-un comentariu pentru CBS News, exprimând o opinie discordantă la doar o zi după ce Tusk a adresat un avertisment sever Kremlinului. „Cred că ceea ce ați văzut este răspunsul NATO la aceste incursiuni, așa cum răspundem noi întotdeauna, și anume că, atunci când acestea intră în spațiul vostru aerian sau în zona voastră de apărare, voi vă ridicați și le interceptați.” Detalii aici.