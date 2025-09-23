Secretarul de stat american Marco Rubio respinge amenințarea lui Tusk de a doborî avioane rusești



Afirmația prim-ministrului polonez Donald Tusk potrivit căreia țara sa era pregătită să doboare avioane străine care-i încalcă spațiul aerian sunt contrazise de secretarul american de stat Marco Rubio, conform unei analize Bloomberg

Rubio a declarat că NATO răspunde la intruziuni prin interceptarea acestor drone/avioane atunci când intră în spațiul aerian sau în zonele de apărare și că SUA va colabora cu aliații pentru a apăra teritoriul NATO.

Comentariile au stârnit îndoieli în capitalele aliate cu privire la sprijinul Washingtonului pentru o reacție directă față de Rusia și ar putea intensifica îngrijorările cu privire la angajamentul american față de securitatea colectivă.

„Nu cred că cineva a spus ceva despre doborârea avioanelor rusești, cu excepția cazului în care acestea atacă”, a declarat Rubio marți, într-un comentariu pentru CBS News, exprimând o opinie discordantă la doar o zi după ce Tusk a adresat un avertisment sever Kremlinului. „Cred că ceea ce ați văzut este răspunsul NATO la aceste incursiuni, așa cum răspundem noi întotdeauna, și anume că, atunci când acestea intră în spațiul vostru aerian sau în zona voastră de apărare, voi vă ridicați și le interceptați.”

Deși Rubio a adăugat în interviul de marți că SUA „vor colabora cu aliații pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, aceste declarații nu vor face decât să alimenteze și mai mult îndoielile capitalelor aliate cu privire la sprijinul Washingtonului pentru orice răspuns direct față de Rusia.

Comentariile făcute cu câteva ore înainte de discursul președintelui Donald Trump în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite vor intensifica probabil îngrijorările aliaților SUA cu privire la angajamentul american față de securitatea colectivă și vor alimenta temerile că Rusia va fi încurajată să comită noi încălcări ale spațiului aerian dacă Washingtonul va minimiza importanța incursiunilor.

Seria de incidente în care avioane rusești au încălcat spațiul aerian al aliaților NATO a stârnit îngrijorare în flancul estic al alianței și survine în contextul în care partenerii europeni îl presează pe Trump să ia măsuri mai ferme împotriva președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului Kremlinului împotriva Ucrainei.

„Cu siguranță vom lua decizii pentru a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia”, a declarat Tusk reporterilor. „Nu există loc de discuții în această privință.”

La începutul acestei luni, forțele NATO au doborât drone rusești care au traversat spațiul aerian al Poloniei, primul episod de acest gen de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022. Săptămâna trecută, avioane de vânătoare rusești au intrat și în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, neliniștind și mai mult aliații SUA.

Oficialii europeni au susținut Polonia, afirmând că națiunea are dreptul să se apere și au avertizat că Rusia doar testează cât de departe poate merge cu încălcările sale. Atât Polonia, cât și Estonia au invocat articolul 4 din tratatul NATO, care declanșează consultări și poate deschide calea către acțiuni coordonate între aliați.

În ultimele zile, Trump a părut să minimizeze gravitatea incursiunilor rusești, sugerând uneori că nu știe dacă un incident anterior a fost un accident sau chiar o „greșeală”, în timp ce alte națiuni au considerat încălcările ca fiind acțiuni intenționate ale Kremlinului menite să testeze hotărârea aliaților Ucrainei. Unii aliați s-au întrebat dacă Moscova încearcă să distragă resursele alianței de la sprijinirea Ucrainei.

Marți dimineață, NATO a emis o declarație în care promitea un răspuns „ferm” la incursiunile rusești, afirmând că va utiliza toate opțiunile, inclusiv militare, pentru a se apăra.

„Aliații vor utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și a descuraja toate amenințările din toate direcțiile”, a declarat alianța după o reuniune la Bruxelles solicitată de Estonia.

Întrebat dacă NATO este pregătită să sperie Rusia pentru a preveni noi încălcări ale spațiului aerian, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a răspuns: „Desigur”. Rutte a adăugat că deciziile privind doborârea unui avion intrus se vor baza pe „informațiile disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de avion, inclusiv intenția, armamentul, riscul potențial pentru civili și infrastructură”.

Statele baltice Estonia, Letonia și Lituania au solicitat în repetate rânduri aliaților NATO să aloce mai multe resurse pentru protecția frontierelor. La începutul acestei luni, cele trei țări și Polonia au închis temporar părți din spațiul lor aerian de-a lungul frontierei cu Rusia și statul său client Belarus, un semn al îngrijorării crescânde față de activitatea dronelor rusești.

Trump intenționează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la New York, marți, în marja Adunării Generale. Președintele american, care a preluat funcția promițând că va pune capăt războiului Rusiei încă din prima zi, a văzut cum acest obiectiv a fost zădărnicit, întrucât Putin a respins apelurile la discuții față în față cu Zelenski și a ignorat termenele limită stabilite anterior de Trump pentru încetarea luptelor.