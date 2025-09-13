Ministrul Apărării, la scurt timp după ce dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și a fost urmărită de două aeronave F-16: Populaţia nu a fost în pericol

Forţele Aeriene au interceptat sâmbătă o dronă rusească, dar populaţia nu a fost în pericol, a afirmat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, transmite Agerpres.

„Scurtă informare. Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii”, a scris Moşteanu pe Facebook.

El a transmis că „România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.