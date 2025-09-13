G4Media.ro
Sursa foto: Lucian Alecu / Alamy / Profimedia

Ministrul Apărării, la scurt timp după ce dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc și a fost urmărită de două aeronave F-16: Populaţia nu a fost în pericol

Forţele Aeriene au interceptat sâmbătă o dronă rusească, dar populaţia nu a fost în pericol, a afirmat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, transmite Agerpres.

„Scurtă informare. Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii”, a scris Moşteanu pe Facebook.

El a transmis că „România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

 

  1. Polonia doboara dronele care ii incalca spatiul aerian,Romania le supravegheaza. De aia Polonia a fost un imperiu si Romania „sarbatoreste” peste 2020 ani de vasalitate.In mod surprinzator pentru „suveranisti” azi e momentul cel mai important de suveranitate al Romaniei. Consultati o carte de istorie…

  2. Mostene, ati doborat-o? Nu. atunci sunteti niste cacaciosi care va ascundeti in spatele protocoalelor.
    In schimb v-ati uitat la ea ce frumos explodeaza…. in partea ucraineana!!!! Hai cu pachetul nr. 24 (aplauze de pe malul Dunarii)!!!!

    • Bravii romani s-au uitat la ea ce frumos „zburaet” si cum a omorat ea o familie de ucrainieni.

