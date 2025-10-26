G4Media.ro
Ministrul Apărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai multe ori în poligoane private, înainte de a deveni ministru. Moşteanu a explicat că nu a făcut stagiul militar pentru că „a tot lălăit-o cu şcoala”, iar apoi acesta nu a mai fost obligatoriu, transmite News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă a tras vreodată cu arma în condiţiile în care nu a făcut armata.

”De multe ori. În poligoane private. Înainte să fiu ministru”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Întrebat dacă ştie să tragă cu arma, Moşteanu a răspuns: „Da, nu e foarte complicat. Sunt poligoane private, chiar e o experienţă foarte bună. E un cadou foarte bun pe care eu l-am făcut prietenilor mei de exemplu, când nu aveţi o idee de cadou, o sesiune de trageri, există poligoane private în tot Bucureştiul şi în jurul Bucureştiului. E o experienţă frumoasă”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

El a fost întrebat de ce nu a făcut stagiul militar.

”În 1992 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc Am zis că termin eu facultatea la un moment dat, Automatica, nu am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară, am tot muncit şi am tot lălăit-o cu şcoala, cum se zice pe româneşte, după aia m-am angajat, de fiecare dată am fost head-hunting, au tras unii şi alţii de mine să vin să lucrez cu ei, ceea ce a fost convenabil. Apoi după începutul anului 2000, nici nu prea mai veneau ordinele alea de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac la finalul facultăţii şi în 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face, dar undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea Armata de tine să vii să faci armata obligatorie”, a explicat ministrul Apărării.

El a fost întrebat dacă armata te face bărbat.

”Ajută la disciplină,spirit de echipă. Cred că ajută. Am făcut mult sport, am jucat 15 ani într-o formă organizată şi asta cred că ajută poate la fel de mult, poate e la fel de important tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru fitness”, a mai explicat Ionuţ Moşteanu.

