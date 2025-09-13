G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii…

Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Articole13 Sep • 81 vizualizări 0 comentarii

Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.
Ei reamintesc  populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.
”Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO UPDATE Atac aerian cu drone rusești pe partea ucraineană a brațului Chilia / Două F-16 românești și două Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, ridicate în aer / Mesaj RO-ALERT la Tulcea

Articole2 Sep • 3.724 vizualizări
0 comentarii

Începe la Tulcea festivalul internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata

Articole21 Aug 2025 • 2.540 vizualizări
0 comentarii

Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina / Oamenii au raportat zgomote puternice la 112

Articole20 Aug 2025 • 649 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.