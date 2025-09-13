Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie, transmite News.ro.

În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei reamintesc populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.