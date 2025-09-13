Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie, transmite News.ro.
