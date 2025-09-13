Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari

Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului, transmite News.ro.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a scris Zelenski, menţionând că şi Polonia a răspuns militar, sâmbătă, la ameninţarea dronelor de atac ruseşti.

Zelenski spune că dronele ruseşti au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, de-a lungul frontierei cu Belarus. „Conform informaţiilor preliminare, spaţiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spaţiul aerian al Ucrainei în direcţia Volîn”, afirmă preşedintele ucrainean.

El avetizează că acest eveniment nu este unul accidental, mai ales că în noaptea de marţi spre miercuri în spaţiul aerian al Poloniei au pătruns un număr semnificativ de drone, ceea ce a determinat Varşovia să doboare unele dintre ele, cu ajutorul aliaţilor olandezi.

„Armata rusă ştie exact unde se îndreaptă dronele sale şi cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidenţă, o greşeală sau iniţiativa unor comandanţi de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – şi exact aşa acţionează ei. La început, paşi mici, iar în cele din urmă, pierderi mari”, arată Zelenski.

El cere, în consecinţă, acţiuni „preventive”, noi sancţiuni împotriva Rusiei şi „tarife împotriva comerţului rus”, făcându-se ecoul solicitării pe care a făcut-o sâmbătă şi preşedintele american Donald Trump, care a cerut aliaţilor din NATO să renunţe la cumpărarea de petrol de la ruşi şi să aplice tarife punitive ţărilor, cu precădere Chinei, care continuă să alimenteze războiul prin importurile ruseşti.

„De aceea, acţiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele”, spune Zelenski. „Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus”, adaugă preşedintele ucrainean.

El reiterează cererea de a institui împreună cu partenerii un sistem de apărare aeriană care să acţioneze ca un zid de protecţie împotriva dronelor ruseşti. „Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie. Nu aşteptaţi zeci de „Shahed-uri” şi rachete balistice înainte de a lua în sfârşit decizii”, îi îndeamnă Zelenski pe aliaţi.