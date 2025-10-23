G4Media.ro
Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid…

roi de drone
Sursa foto: Orbotix

Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid la urgenţe

Poliţia londoneză a început să utilizeze drone pentru a răspunde la apeluri de urgenţă, explicând că vehiculele aeriene fără pilot pot ajunge la locul infracţiunilor mai rapid şi pot trimite imagini în timp real către poliţiştii aflaţi în misiune, pentru a-i ajuta să identifice şi localizeze suspecţi, transmite joi agenția de știri Reuters.

Testarea acestor dispozitive a început în cartierul Islington din nordul Londrei şi va fi extinsă la alte două până la sfârşitul anului.

Dronele, plasate pe acoperişurile unor secţii de poliţie, pot fi manevrate de la distanţă pentru a fi trimise la incidente, de unde transmit imagini în timp real către sala de control sau către poliţiştii deplasaţi la misiune, prin intermediul unor dispozitive mobile.

Poliţia spune că dronele vor ajuta la o serie de operaţiuni specifice, precum căutarea persoanelor dispărute, urmărirea suspecţilor, culegerea de probe de la locul faptelor, transmite Agerpres.

Alte forţe de poliţie din ţară testează de asemenea folosirea de drone, a menţionat poliţia londoneză.

Dronele sunt testate şi pentru alte scopuri. Agenţia de reglementare în aviaţie a Marii Britanii a selectat anul trecut şase proiecte pentru a testa utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot pentru livrări şi inspectarea infrastructurii.

