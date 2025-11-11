G4Media.ro
BREAKING O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata…

Comuna-Grindu-Tulcea
Foto: Wikipedia

BREAKING O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii

O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate.

Comuna Grindu e în apropiere de Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova la Dunăre.

Un număr mare de explozii a fost înregistrat pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail, potrivit MApN.

Ministerul Apărării nu a transmis dacă drona căzută este de proveniență rusească sau ucraineană.

Comunicatul integral al MApN:

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții.

