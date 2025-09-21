Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry

Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN, transmite News.ro.

Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din Lincolnshire pentru ”a patrula cerurile poloneze şi a descuraja şi a apăra împotriva ameninţărilor aeriene din Rusia, inclusiv drone”, a arătat ministerul, într-un comunicat.

Misiunea a fost desfăşurat în cadrul Operaţiunii NATO Eastern Sentry, o iniţiativă lansată săptămâna trecută în lumina încălcării de către Rusia a spaţiului aerian polonez. Pe lângă Marea Britanie, operaţiunea implică echipamente din Danemarca, Franţa şi Germania.

Ministerul a afirmat că angajamentul Marii Britanii faţă de NATO este ”de neclintit” şi că misiunea de vineri noapte a venit după ”incursiunile nechizbuite şi periculoase ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian suveran polonez – cea mai semnificativă violare a spaţiului aerian NATO de către preşedintele (rus) (Vladimir) Putin de până acum, de la începutul invaziei sale ilegale, pe scară largă, în Ucraina”.

Europa se află în alertă maximă după incursiune asupra spaţiului aerian polonez a fost urmată de încălcări ale spaţiului aerian al altor ţări membre NATO, în ultima săptămână.

În 9 septembrie, Polonia a doborât drone ruseşti care i-au încălcat spaţiul aerian. Încălcarea a declanşat o Alertă de Acţiune Rapidă, iar forţele aeriene ale Poloniei, precum şi armatele aliate au ridicat aeronave.

Operaţiunea a marcat prima dată când au fost trase focuri de către NATO de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care a început în februarie 2022. Alianţa militară a denunţat comportamentul ”absolut periculos” al Moscovei.

După câteva zile, drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian românesc, determinând Bucureştiul să ridice avioane de vânătoare.

Vineri, NATO a interceptat trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, în ceea ce Estonia a numit un incident ”neruşinat fără precedent”.