Festival de jazz şi expoziţii de artă şi fotografie în parcul cetăţii…

sursa foto: Facebook/ Resiga Cristian

Festival de jazz şi expoziţii de artă şi fotografie în parcul cetăţii Deva, în weekend

21 Aug

O nouă ediţie a festivalului Deva Jazz Fest 2025 va avea loc în Parcul Cetăţii din Deva în perioada 22-24 august, manifestarea fiind completată de mai multe evenimente culturale – expoziţii de artă şi fotografie, organizate de Primăria Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” şi asociaţii de profil ale artiştilor plastici şi fotografi, transmite Agerpres.

„Pe scenă vor urca artişti apreciaţi din jazz-ul românesc şi internaţional, iar din program vor face parte expoziţii de artă contemporană, DJ set-uri şi work-shopuri dedicate pasionaţilor de muzică. Festivalul devine astfel, un reper pentru iubitorii de jazz şi de frumos, punând municipiul Deva pe harta marilor evenimente culturale din România. Timp de trei seri, muzica va dialoga cu arta vizuală şi va inspira atât publicul larg, cât şi tinerii muzicieni aflaţi la început de drum”, a informat Primăria Deva.

Pe scena festivalului vor urca vineri, de la ora 20:00, trupele JazzScape, Steel Blues, Luiza Zan. Manifestarea va continua sâmbătă, de la ora 19:00, cu recitalurile DJ Set, MoldoDuo, A-C Leonte, JazzyBIT, iar sâmbătă, de la aceeaşi oră, cu Soul Ties, Iordache Trio şi Răzvan Florescu Quartet.

În paralel vor avea loc sesiuni de masterclass dedicate tinerilor muzicieni pasionaţi de jazz, iar filiala Deva a Uniunii Artiştilor Plastici va organiza expoziţia „Artă şi Continuitate”. De asemenea, Asociaţia Artiştilor Fotografi Hunedoreni (AAFH) a pregătit Salonul de vară AAFH.

Accesul publicului este liber la toate evenimentele. 

