În Statele Unite, inflația a crescut la 3% pe an în septembrie

Inflația a continuat să accelereze în septembrie în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% față de 2,9% cu o lună înainte, potrivit indicelui IPC publicat vineri de Departamentul Muncii, cu o întârziere de câteva săptămâni din cauza paraliziei bugetare care afectează statul federal, scrie Le Figaro.

Comparativ cu luna precedentă, prețurile de consum au înregistrat însă o ușoară încetinire, la 0,3%, față de 0,4% în august, în ciuda creșterii prețurilor la energie. Acestea se situează astfel sub anticipările analiștilor, care se așteptau la o creștere de 0,4%, potrivit consensului publicat de briefing.com.

Inflația subiacentă, adică excluzând elementele considerate volatile, cum ar fi alimentele și energia, a înregistrat, de asemenea, o ușoară încetinire pe o lună, la 0,2%, precum și pe un an, la 3% (față de 3,1% cu o lună mai devreme). Departamentul Muncii urma să publice inițial indicele pe 15 septembrie, dar „shutdown-ul” guvernului american a dus la amânarea acestuia.

Un indicator așteptat de Wall Street

Cu toate acestea, este singurul indicator macroeconomic publicat de statul federal de la începutul lunii, deoarece este considerat esențial, în măsura în care pensiile americanilor sunt reevaluate pe baza IPC.

Nu este de mirare că acest indicator era așteptat cu nerăbdare de Wall Street, care se confrunta cu o lipsă de indicatori de la începutul lunii. „Inflația rămâne în mod clar un motiv de îngrijorare, în special în ceea ce privește posibila decizie a Rezervei Federale (Fed) de a reduce din nou ratele dobânzilor”, a declarat pentru AFP Adam Sahran, analist la 50 Park Investment.

Comitetul de politică monetară al Fed (FOMC) urmează să se reunească marți și miercuri, piețele anticipând o nouă scădere de 0,25 puncte, care ar duce ratele dobânzilor de referință într-un interval prevăzut între 3,75% și 4%, potrivit instrumentului de monitorizare al CME, FedWatch.

„Dacă ne uităm la prețurile de consum actuale, ne îndreptăm spre o scădere”, a estimat Tim Urbanowicz, de la Innovator Capital Management, pentru AFP, înainte de publicarea indicelui IPC. “Cu toate acestea, nu trebuie doar să vedem că inflația se menține, ci și că scade, pentru ca această scădere a ratelor să fie justificată”, a adăugat el.