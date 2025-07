VIDEO Ayatollahul Ali Khamenei, prima apariţie publică după recentul conflict cu Israelul

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a participat sâmbătă la un eveniment religios, prima sa apariţie publică după încetarea focului cu Israelul, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat, relatează Reuters şi AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înainte de această apariţie, au circulat informaţii potrivit cărora acesta se afla într-un „loc sigur” de la începutul războiului aerian de 12 zile cu Israelul, în cursul căruia au fost ucişi comandanţi de rang înalt şi oameni de ştiinţă iranieni din domeniul nuclear.

The moment when the Leader of the Islamic Revolution entered the Imam Khomeini Hussainiyah to attend the fourth night of mourning ceremonies on eve of Ashura, July 5, 2025. pic.twitter.com/Y3WLQAppfe

— Khamenei Media (@Khamenei_m) July 5, 2025