Rusia a lansat rachete de croazieră în timpul unor exerciţii în Marea Japoniei

Flota rusă din Pacific a lansat rachete de croazieră şi rachete anti-navă în timpul unor exerciţii în Marea Japoniei, la care au participat şi avioane şi drone, a anunţat joi Ministerul Apărării rus, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Rachetele Kalibr şi Uran au fost lansate de fregata Mareşal Şapoşnikov în Marea Japoniei, iar acestea au atins cu succes ţinta”, a declarat ministerul.

„Manevra a fost efectuată de nave şi ambarcaţiuni ale Flotei ruse din Pacific, precum şi de aeronave şi drone ale aviaţiei flotei navale”, a precizat acesta.

Ministerul Apărării rus a publicat imagini cu fregata în timpul lansării rachetelor.