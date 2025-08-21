Rusia a lansat rachete de croazieră în timpul unor exerciţii în Marea Japoniei
Flota rusă din Pacific a lansat rachete de croazieră şi rachete anti-navă în timpul unor exerciţii în Marea Japoniei, la care au participat şi avioane şi drone, a anunţat joi Ministerul Apărării rus, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Rachetele Kalibr şi Uran au fost lansate de fregata Mareşal Şapoşnikov în Marea Japoniei, iar acestea au atins cu succes ţinta”, a declarat ministerul.
„Manevra a fost efectuată de nave şi ambarcaţiuni ale Flotei ruse din Pacific, precum şi de aeronave şi drone ale aviaţiei flotei navale”, a precizat acesta.
Ministerul Apărării rus a publicat imagini cu fregata în timpul lansării rachetelor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Rusia a lansat în cursul nopții un atac aerian major asupra Ucrainei cu 574 de drone şi 40 de rachete
Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei / „Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.