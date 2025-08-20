Ţări prietene cu Rusia, Belarusul şi Iranul vor să-şi consolideze legăturile, inclusiv în privinţa apărării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Belarusul şi Iranul – două ţări care au susţinut războiul Rusiei în Ucraina – planifică să îşi aprofundeze legăturile bilaterale în toate domeniile, inclusiv în privinţa apărării, au declarat preşedinţii lor în cadrul unor discuţii care au avut loc miercuri la Minsk, informează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Agenţia publică de ştiri din Belarus, Belta, a relatat că preşedinţii Aleksandr Lukaşenko şi Masoud Pezeshkian au convenit să lucreze la un tratat de parteneriat strategic.

„În contextul turbulenţelor geopolitice, Minskul şi Teheranul fac paşi constanţi şi echilibraţi pentru a dezvolta în continuare cooperarea şi lucrează din greu pentru a transforma fiecare nouă provocare într-o nouă oportunitate”, a spus Lukaşenko, conform Belta.

„Suntem pregătiţi să discutăm orice probleme, nu avem subiecte închise”, a mai afirmat Lukaşenko, adăugând că cele două ţări ar putea colabora în diverse domenii, inclusiv în sectorul tehnico-militar.

Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a permis Rusiei să folosească teritoriul belarus ca punct de lansare pentru invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina şi, ulterior, a consimţit să găzduiască rachete nucleare tactice ruseşti, transmite Agerpres.

Iranul a furnizat drone Rusiei pentru utilizarea în război, iar Pezeshkian a semnat cu Putin un tratat de cooperare strategică în ianuarie, deşi acesta nu a inclus o clauză de apărare reciprocă.

Atât Iranul, cât şi Belarusul se află sub ceea ce Pezeshkian a descris ca „sancţiuni occidentale ilegale”.

Belta l-a citat spunând că Iranul este pregătit să ajute Belarusul să ‘neutralizeze’ astfel de măsuri, menţionând că are mai mult de 40 de ani de experienţă în acest domeniu.

Pezeshkian a spus că cele două ţări trebuie să-şi dezvolte legăturile economice şi alte relaţii la un nivel care să corespundă nivelului ridicat de încredere între ele.

„Desigur, punctele noastre comune de vedere ar trebui implementate în sferele economică şi culturală, în dezvoltarea turismului între ţările noastre, precum şi, aşa cum aţi menţionat, în dezvoltarea cooperării tehnico-militare”, i-a spus Pezeshkian lui Lukaşenko, conform agenţiei de presă belaruse.