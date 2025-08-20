Un fost agent de securitate la ambasada SUA la Oslo, judecat pentru spionaj în folosul Rusiei şi Iranului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procesul unui fost agent de securitate al ambasadei SUA la Oslo, judecat pentru spionaj în folosul Rusiei şi Iranului, a început miercuri, potrivit media locale, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bărbatul, în vârstă de circa 20 de ani şi de naţionalitate norvegiană, este acuzat că a furnizat informaţii cu privire la activităţile din ambasada americană, în schimbul unor plăţi în euro şi bitcoin.

El este acuzat în special că le-a divulgat ruşilor sau iranienilor, sau şi unora şi altora, coordonatele unor diplomaţi, ale personalului ambasadelor şi familiilor lor.

Actul de acuzare precizează de asemenea că el a transmis numerele unor plăcuţe de înmatriculare ale unor vehicule diplomatice, planuri ale clădirii, proceduri de securitate şi o listă de curieri utilizaţi de serviciul de informaţii norvegian.

În prima zi a procesului, Parchetul a prezentat drept dovadă o scrisoare adresată ambasadei ruse în care bărbatul asigura că dispune de „informaţii care ar putea să vă fie utile”, a transmis televiziunea publică NRK.

„El recunoaşte faptele din dosar, însă neagă orice responsabilitate infracţională. Îi pare rău pentru ceea ce a făcut, însă nu este un spion”, a declarat Inger Zadig, avocatul său, pentru agenţia de presă NTB.

Potrivit Parchetului, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 21 de ani de închisoare. Procesul ar urma să dureze opt zile.

Serviciile de informaţii norvegiene arată în mod regulat spre Rusia, Iran, dar şi spre China ca fiind principalele ţări de risc în materie de spionaj.

Membră a NATO, Norvegia are o frontieră terestră cu Rusia în Arctica.