Un proiect de lege din Michigan vrea să interzică pornografia și rețelele VPN

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un proiect de lege, susținut de reprezentantul republican Josh Schriver, vizează interzicerea distribuției online a oricărui conținut considerat „corupător pentru moravurile publice”. Această definiție largă include nu numai pornografia, ci și literatura erotică, pornografia, precum și utilizarea VPN-urilor, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O nouă propunere de lege numită „Anticorruption of Public Morals Act” (legea anticorupție a moravurilor publice, n.d.r.) a fost prezentată în Michigan pe 11 septembrie 2025 de către reprezentantul republican Josh Schriver. Acest proiect vizează interzicerea distribuției online a oricărui conținut considerat „corupător pentru moravurile publice”.

Definiția sa include nu numai actele sexuale explicite, ci și orice reprezentare, descriere sau simulare a acestor acte, fie ele reale, animate, generate digital, scrise sau audibile. Măsurile prevăd pedepse de până la 20 de ani de închisoare și amenzi de până la 100.000 de dolari, în special pentru distribuirea de pornografie online.

O aplicabilitate importantă și îngrijorătoare

Dar aplicabilitatea acestei legi este extrem de largă. Ea nu vizează doar pornografia evidentă, ci și literatura erotică, jocurile video și filmele cu scene sexuale, precum și conținuturile asociate sexualității, cum ar fi BDSM sau conținuturile ASMR cu conotații erotice, pentru moment.

Într-o postare pe rețelele sociale din 17 septembrie, reprezentantul republican a declarat că proiectul de lege „vizează eradicarea pornografiei. Nici mai mult, nici mai puțin. În prezent, redactăm un amendament care vizează eliminarea anumitor aspecte ale legii pentru a clarifica singurul său obiectiv… eradicarea pornografiei”.

Acest proiect de lege include, de asemenea, o clauză deosebit de controversată și liberticidă, care interzice „orice reprezentare sau simulare în care apare o persoană care se prezintă ca aparținând sexului opus prin intermediul îmbrăcămintei, machiajului sau protezelor, sau care revendică o natură reproductivă contrară sexului său biologic”, se arată în textul proiectului de lege.

Acest text ar putea astfel duce la interzicerea nu numai a publicării de fotografii sau videoclipuri cu persoane transgender, ci și a exprimării libere a acestora online.

Atacuri împotriva VPN-urilor

Dincolo de conținuturile interzise, legea vrea să impună furnizorilor de acces la internet obligația de a implementa tehnologii de filtrare pentru a împiedica rezidenții din Michigan să acceseze aceste conținuturi.

În plus, legea impune și supravegherea și blocarea activă a instrumentelor de eludare, cum ar fi VPN-urile, utilizate pe scară largă pentru a garanta securitatea sau pentru a eluda cenzura, interzicând de facto utilizarea și comercializarea acestora. Proiectul promovat de Josh Schriver marchează astfel un punct de cotitură autoritar fără precedent în reglementarea conținutului online în Statele Unite, prin amploarea și mijloacele tehnice pe care le implică.

Proiectul de lege este încă în curs de examinare și se confruntă cu critici juridice, în special cu privire la eventuala sa incompatibilitate cu protecțiile constituționale americane, cum ar fi „Primul Amendament”. Viitorul său politic rămâne incert, dar ilustrează polarizarea crescândă în jurul problemelor legate de exprimarea sexuală și identitatea de gen în peisajul politic american.

Ziarul regional Detroit Free Press notează, la rândul său, că „Schriver, considerat unul dintre cei mai conservatori membri ai Adunării Legislative a statului, a menționat deja posibile modificări ale legii, fără a preciza însă în mod concret cum ar fi modificată aceasta”. Dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar intra în vigoare după 90 de zile.