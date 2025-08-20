Iranul avertizează că va folosi rachete „mult mai avansate” în cazul unui nou atac israelian

Iranul a avertizat că, dacă Israelul va întreprinde din nou o acţiune împotriva sa, va folosi rachete „mult mai avansate” decât cele lansate în timpul recentului război de 12 zile, informează miercuri agenția de știri EFE.

„Rachetele utilizate în războiul de 12 zile au fost fabricate de Ministerul Apărării în urmă cu câţiva ani. Astăzi avem rachete cu capacităţi mult mai mari decât cele anterioare”, a afirmat ministrul apărării iranian, generalul de brigadă Aziz Nasirzadeh, în timpul unei întâlniri cu ataşaţi militari străini la Teheran, conform informaţiilor difuzate miercuri de agenţia de ştiri Tasnim.

Nasirzadeh a avertizat că, dacă Israelul va întreprinde „o altă aventură”, Iranul va pune în acţiune aceste rachete noi, asigurând că răspunsul Teheranului va fi „letal, surprinzător, dureros şi în afara oricăror calcule”, transmite Agerpres.

Ministrul apărării iranian a subliniat că, în conflictul care a avut loc între 13 şi 24 iunie, Iranul nu s-a confruntat doar cu Israelul, „ci cu o putere complet susţinută de Statele Unite, care a oferit toată capacitatea sa logistică, informativă şi de sprijin”.

În pofida acestui sprijin, el a susţinut că lumea a fost martoră că rachetele folosite de Iran „şi-au atins pe deplin obiectivele şi au provocat daune considerabile duşmanului sionist”.

Iranul a dezvoltat în ultimele patru decenii o industrie naţională de armament ca urmare a embargoului internaţional, cu un accent special pe rachete, şi dispune de proiectile balistice capabile să atingă până la 2000 de kilometri, suficient pentru a ajunge în Israel.

Regimul de la Teheran a folosit unele din acest tip de rachete ca răspuns la bombardamentele israeliene din luna iunie care au provocat moartea a 31 de persoane pe teritoriul israelian ca represalii pentru atacurile israeliene împotriva instalaţiilor militare, nucleare şi civile iraniene, care în 12 zile de conflict au cauzat peste 1000 de morţi, inclusiv cadre militare de rang înalt şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear.