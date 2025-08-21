Fabrică de ţigări clandestină, deschisă de o grupare infracţională formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, descoperită de poliţiştii de frontieră / Sunt efectuate percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov

Poliţiştii români de frontieră efectuează, joi, percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov, într-un dosar în care a fost descoperită o fabrică clandestină de ţigarete, utilizată de o grupare infracţională formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, transmite Agerpres.

„La data de 21 august, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), ITPF Iaşi şi ITPF Timişoara, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, efectuează şase percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Hunedoara şi Braşov, precum şi un număr de 12 percheziţii asupra unor vehicule, în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate transnaţionale, specializată în săvârşirea infracţiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă”, informează IGPF.

Activităţile vizează spaţii industriale şi mijloace de transport utilizate de către gruparea infracţională, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, care, începând cu luna mai 2025, a operaţionalizat şi gestionat o fabrică clandestină de ţigarete pe teritoriul României, unde erau produse însemnate cantităţi de ţigarete ce purtau marca şi însemnele grafice specifice unor mărci protejate, bunurile fiind ulterior plasate pe pieţele negre din spaţiul comunitar.

„Grupul infracţional avea ca scop comiterea de infracţiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obţinerii unor importante beneficii materiale, cu consecinţa producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului”, arată sursa citată.

La acţiune participă şi jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, care beneficiază de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă. De asemenea, activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Autorităţii Vamale Române.

„În cauză se efectuează urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, concurenţă neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete”, precizează comunicatul.