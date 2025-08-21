G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fabrică de ţigări clandestină, deschisă de o grupare infracţională formată din cetăţeni…

Sursa foto: Poliţia de Frontieră Română / Facebook

Fabrică de ţigări clandestină, deschisă de o grupare infracţională formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, descoperită de poliţiştii de frontieră / Sunt efectuate percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov

Articole21 Aug 0 comentarii

Poliţiştii români de frontieră efectuează, joi, percheziţii în mai multe locaţii din judeţele Sibiu, Hunedoara şi Braşov, într-un dosar în care a fost descoperită o fabrică clandestină de ţigarete, utilizată de o grupare infracţională formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„La data de 21 august, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), ITPF Iaşi şi ITPF Timişoara, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, efectuează şase percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Hunedoara şi Braşov, precum şi un număr de 12 percheziţii asupra unor vehicule, în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate transnaţionale, specializată în săvârşirea infracţiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă”, informează IGPF.

Activităţile vizează spaţii industriale şi mijloace de transport utilizate de către gruparea infracţională, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, care, începând cu luna mai 2025, a operaţionalizat şi gestionat o fabrică clandestină de ţigarete pe teritoriul României, unde erau produse însemnate cantităţi de ţigarete ce purtau marca şi însemnele grafice specifice unor mărci protejate, bunurile fiind ulterior plasate pe pieţele negre din spaţiul comunitar.

„Grupul infracţional avea ca scop comiterea de infracţiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obţinerii unor importante beneficii materiale, cu consecinţa producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului”, arată sursa citată.

La acţiune participă şi jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, care beneficiază de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă. De asemenea, activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Autorităţii Vamale Române.

„În cauză se efectuează urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, concurenţă neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete”, precizează comunicatul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ambarcațiune cu 12 migranți din nordul Africii, găsită de o navă românescă în sudul Sardiniei / Românii patrulau zona în cadrul unei acțiuni din programul european Frontex

Articole21 Aug • 94 vizualizări
0 comentarii

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep.8 | Românii comandă mici și ciorbă de perișoare, spaniolii tapas și … invers/ Ciprian, proprietarul unui restaurant din Zaragoza: „Sunt mese mixte, unii vor calamari, alții ciorbă de burtă. Și nu întotdeauna românii sunt cei care cer ciorba de burtă”

Articole14 Aug
0 comentarii

STUDIU Unul din patru români crede că inteligenţa artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice / Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială

Articole8 Aug • 15 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.