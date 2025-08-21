Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlineşte 116 ani
Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlineşte joi 116 ani, a anunţat azilul de bătrâni unde aceasta trăieşte, potrivit agenției de știri AFP.
Născută pe 21 august 1909 în satul Hampshire, din sudul Angliei, Ethel Caterham a devenit decana de vârstă a umanităţii la începutul lunii mai, după decesul călugăriţei braziliene Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani.
Femeia trăieşte într-un azil de bătrâni din Surrey, un comitat la sud de Londra.
”Ethel a decis din nou să nu acorde interviuri, preferând să-şi petreacă ziua în linişte, alături de familie pentru a se putea bucura în ritmul propriu”, a precizat un purtător de cuvânt al azilului.
Supercentenara şi familiei ei sunt ”recunoscători pentru toate mesajele amabile şi interesul manifestat la adresa ei”, a precizat aceeaşi sursă.
Ethel Caterham este ultima persoană în viaţă care a prins domnia regelui Eduard al VII-lea, încheiată în 1910. Este totodată cea mai vârstnică britanică din toate timpurile, potrivit bazei de date Oldest in Britain.
Anul trecut, a primit o scrisoare de la regele Charles al III-lea care o felicită pentru că a atins această ”etapă remarcabilă”.
