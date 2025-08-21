G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlineşte 116 ani

O femeie batrana merge cu autobuzul.
sursa foto: © Jborzicchi | Dreamstime.com

Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlineşte 116 ani

Articole21 Aug 0 comentarii

Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlineşte joi 116 ani, a anunţat azilul de bătrâni unde aceasta trăieşte, potrivit agenției de știri AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Născută pe 21 august 1909 în satul Hampshire, din sudul Angliei, Ethel Caterham a devenit decana de vârstă a umanităţii la începutul lunii mai, după decesul călugăriţei braziliene Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani.

Femeia trăieşte într-un azil de bătrâni din Surrey, un comitat la sud de Londra.

”Ethel a decis din nou să nu acorde interviuri, preferând să-şi petreacă ziua în linişte, alături de familie pentru a se putea bucura în ritmul propriu”, a precizat un purtător de cuvânt al azilului.

Supercentenara şi familiei ei sunt ”recunoscători pentru toate mesajele amabile şi interesul manifestat la adresa ei”, a precizat aceeaşi sursă.

Ethel Caterham este ultima persoană în viaţă care a prins domnia regelui Eduard al VII-lea, încheiată în 1910. Este totodată cea mai vârstnică britanică din toate timpurile, potrivit bazei de date Oldest in Britain.

Anul trecut, a primit o scrisoare de la regele Charles al III-lea care o felicită pentru că a atins această ”etapă remarcabilă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.