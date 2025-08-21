Guvernul a alocat banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului

Guvernul a adoptat joi o ordonanţă de urgenţă prin care sunt alocaţi bani pentru salariile minerilor din Valea Jiului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, transmite Agerpres.

„În şedinţa de guvern de astăzi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care deblochează banii pentru plata salariilor în Valea Jiului şi, astfel, se stinge acel conflict incipient. (…) A fost o ordonanţă de urgenţă intrată chiar în ultimul moment. Au fost alocaţi banii pentru plata salariilor”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) au întârziat miercuri, fapt care a generat o stare de nemulţumire în rândurile angajaţilor companiei.

„Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că nu se acordă salariile angajaţilor, conform CCM în vigoare, în data de 20 august. Facem un apel atât domnului ministru al Energiei, cât şi domnului premier să găsească soluţii cât mai rapide pentru rezolvarea situaţiei”, afirma preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Liderul sindical susţinea, într-o declaraţie acordată AGERPRES, că actuala conducere a CEVJ ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru apariţia şi aprobarea în Guvern a unui act normativ prin care fondul de salarii ar fi putut fi asigurat la timp.

În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a arătat că întârzierea a fost cauzată de faptul că între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei au fost necesare o serie de precizări legale necesare deblocării unei sume de 270 milioane lei către companie, bani proveniţi din certificatele de CO2.

În cadrul CEVJ îşi desfăşoară activitatea circa 2.400 de angajaţi – mineri şi energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi de la termocentrala Paroşeni.