Un profesor dintr-o comună din Bihor a fost reţinut pentru agresiune sexuală…

violenta impotriva femeilor agresiune bataie abuz domestic
sursa foto: Pexels/ RDNE Stock project

Un profesor dintr-o comună din Bihor a fost reţinut pentru agresiune sexuală şi viol asupra unei foste eleve, în vârstă de 14 ani/ Anterior, cadrul didactic fusese condamnat pentru pornografie infantilă

Articole21 Aug 0 comentarii

Un profesor dintr-o comună din Bihor a fost reţinut pentru agresiune sexuală şi viol asupra unei foste eleve, în vârstă de 14 ani. Condamnat anterior pentru pornografie infantilă, cadrul didactic ar fi sedus-o şi s-ar fi întâlnit de câteva ori cu adolescenta, iar în două rânduri ar fi abuzat-o sexual şi violat-o în arhiva şcolii. În cursul zilei de joi, presupusul violator va fi dus la instanţă cu propunere de arestare preventivă, transmite News.ro.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor din 20 august, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un profesor în vârstă de 47 de ani, de la Scoala Gimnazială din Curtuişeni, judeţul bihor, pentru agresiune sexuală şi viol, săvârşite asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în data 2 iulie 2025, după ce anterior a sedus-o prin mai multe mesaje, atingeri şi întâlniri cu o fostă elevă în vârstă de 14 ani, profesorul ar fi agresat-o sexual pe aceasta în arhiva şcolii, situată lângă laboratorul de fizică-chimie de la primul etaj al clădirii, fără ca minora să se împotrivească.

Două zile mai târziu, profesorul, care fusese condamnat anterior pentru pornografie infantilă, s-a întâlnit din nou cu fosta sa elevă, în acelaşi loc şi a violat-o, minora împotrivindu-se, însă fără a reuşi să-l oprească pe bărbat.

Profesorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi va fi dus în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Oradea, cu propunere de arestare preventivă.

