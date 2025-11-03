Tactica McLaren pentru finalul dramatic de sezon din F1, demascată de Ralf Schumacher

Ralf Schumacher îi oferă un sfat prețios lui Oscar Piastri, pilot aflat într-o scădere îngrijorătoare de formă. Fost pilot, Ralf îi transmite lui Oscar să se concentreze pe condus și nu pe zvonurile care-l dau pe Lando Norris drept preferatul echipei. „McLaren vrea să câștige, nici măcar nu contează pilotul”, este mesajul germanului.

McLaren vrea să câștige titlul, nu contează dacă va fi Norris sau Piastri, spune Ralf Schumacher

Piastri a condus mare parte din sezonul 2025 al Formulei 1, dar în ultimele Grand Prix-uri nu a avut ritm și a pierdut puncte după puncte în lupta cu coechipierul Norris și cu Max Verstappen.

Fost pilot în Formula 1, Ralf Schumacher îi transmite lui Piastri să se concentreze pe pilotat și să lase zvonurile conform cărora McLaren l-ar favoriza pe Norris.

Într-o lună de zile va lua sfârșit sezonul din F1, iar lupta este una electrizantă: Norris și Piastri sunt despărțiți de doar un singur punct, iar Verstappen pândește orice eroare de pe locul al treilea.

Este greu de explicat în acest moment al sezonului ce ar avea de câștigat McLaren dacă l-ar favoriza pe unul dintre piloții săi.

„Prin urmare, ar fi bine să se concentreze (n.r. Piastri) pe munca sa și să se preocupe mai puțin de faptul că echipa ar putea favoriza pe cineva – au existat zvonuri în acest sens, dar cred că sunt absolut absurde”, a declarat Ralf Schumacher pentru Sky Sport DE.

„Echipei nu-i pasă – principalul lucru este ca ei să devină campioni mondiali la piloți. Cel mai bun ar trebui să câștige. În mod ideal, ei vor termina pe primul și al doilea loc. Nu contează care dintre ei este în față”, este de părere fratele legendarului Michael Schumacher.

McLaren și-a concentrat de ceva timp majoritatea resurselor pentru monopostul din 2026, de aici și explicația pentru „pierderea” de viteză față de rivalii de la RedBull Racing.

Cu toate acestea, Ralf este de părere că dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, lupta pentru titlul mondial ar trebui dată tot între piloții McLaren.

Până la finalul sezonului mai sunt doar patru etape, iar orice este posibil. Lupta în trei este una care trezește multă nerăbdare printre fanii împătimiți al Formulei 1.

36 de puncte îi separă în prezent pe Norris și Verstappen, în timp ce Oscar (al doilea clasat) mai are doar 35 de puncte avans față de Max (în august erau 104 puncte).

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

