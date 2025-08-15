LIVE Întâlnirea Trump-Putin din Alaska, încheiată fără rezultat / Zelenski, o nouă declarație: ”Trebuie o pace reală, nu o pauză între două invazii” / Președintele Ucrainei merge luni la Washington / Trump: Nu aș fi încântat dacă nu obțin încetarea focului / Liderii UE cer condiții de securitate puternice

Întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și dictatorul rus Vladimir Putin s-a încheiat, vineri, fără niciun rezultat în privința încheierii războiului provocat de Rusia în Ucraina, care durează de trei ani. Întâlnirea a avut loc pe teritoriul american Alaska, acolo unde dictatorul de la Kremlin a fost așteptat cu un covor roșu. Este prima dată din 2007 când un președinte rus ajunge pe teritoriu american la invitația Washingtonului. După întâlnire, Putin a fost invitat de Trump să vorbească primul și a ținut un monolog de 10 minute. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat după întâlnire că este nevoie ”de o pace reală, nu de o pauză între două invazii”, iar Uniunea Europeană, prin vocea președintei Comisiei, Ursula Von der Leyen, au cerut garanții puternice de securitate pentru Ucraina și Europa, care să stea la baza încheierii păcii. Totodată, Trump a anunțat că ”nu ar fi încântat” dacă nu ar obține încetarea focului în urma discuțiilor cu Putin.

Principalele evenimente de sâmbătă, 16 august:

Ora 17:16 Președintele american Donald Trump a evidențiat, în timpul discuției sale cu liderii europeni, o propunere italiană pentru garanții de securitate pentru Ucraina, care ar fi „inspirată de Articolul 5 al NATO”, a declarat prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, conform Reuters citată de CNN.

Un oficial european a declarat anterior pentru CNN că o parte a conversațiilor cu Trump a vizat garanții de securitate „de tip Articolul 5” pentru Ucraina, cu sprijin european și american, în eventualitatea unui acord de pace. Oficialul a adăugat că nu ar exista nicio implicare a NATO în aceste garanții.

Ce este Articolul 5 al NATO?

Articolul 5 este clauza de „apărare colectivă” din tratatul alianței. Aceasta stipulează că un atac armat împotriva unui singur membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților și că toți membrii vor lua măsuri comune pentru a-l apăra pe cel atacat. În esență, este principiul fundamental al alianței, care transformă o agresiune împotriva unui singur stat într-o problemă comună, obligând celelalte state membre să ofere asistență.

Ora 17:09 Liderii europeni sunt invitați să participe la o întâlnire, ce va avea loc luni, cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a raportat sâmbătă New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt, transmit CNN, The Guardian, Sky News.

Întâlnirea are loc după un summit între Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, vineri, despre care Washingtonul a spus că a dus la un „mare progres”, dar fără un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Ora 16:26 Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace.

Ora 16:15 Liderii Europei, după întâlnirea fără rezultat dintre Trump și Putin: ”Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei / Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO / Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample”.

Ora 15:32 Zelenski merge luni la Washington pentru discuţii cu președintele SUA, după summitul Trump-Putin din Alaska / „Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin”, spune Trump. Vezi detalii aici.

Ora 15:28 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că garanțiile de securitate puternice pentru Ucraina și Europa sunt „esențiale” în orice acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, notează The Guardian.

„UE lucrează îndeaproape cu Zelenski și cu Statele Unite pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Garanțiile de securitate puternice care protejează interesele vitale de securitate ucrainene și europene sunt esențiale”, a postat von der Leyen sâmbătă.

Liderii UE pun accentul pe problema garanțiilor de securitate, un aspect pe care Ucraina l-a solicitat ca o caracteristică minimă pentru a-și asigura capacitatea viitoare de a se apăra în absența calității de membru NATO, pe care încă o dorește.

Ora 15:26 Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Putin trebuie să suporte „consecințele tărăgănării războiului său”, notează BBC.

Într-o postare pe X, Sybiha a spus: „Doar acțiunile sale sunt indicatori reali ai faptului dacă este cu adevărat dispus să-și pună capăt terorii și agresiunii.”

„De aceea, strategia păcii prin forță rămâne prioritatea noastră”, a adăugat el, înainte de a îndemna la o presiune sporită asupra Moscovei.

Sybiha a mai spus că Ucraina este „dedicată eforturilor de pace” și așteaptă cu nerăbdare întâlnirea programată cu liderii americani la Washington, luni, „pentru a discuta pașii de urmat pentru a pune capăt uciderii și războiului”.

Ora 15:15 Președintele Volodimir Zelenski a emis o nouă declarație în urma întâlnirii dintre Trump și Putin, insistând că „trebuie obținută o pace reală”, nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”, transmite Sky News.

Comentariile sale vin după ce un acord de încetare a focului nu s-a materializat în urma discuțiilor din Alaska, la care președintele ucrainean nu a fost invitat.

Președintele american Donald Trump a declarat de atunci că toate părțile sunt de acord că ar trebui să urmărească un acord de pace între Rusia și Ucraina, sărind peste un potențial acord de încetare a focului în prealabil.

Zelenski, care urmează să se întâlnească cu Trump la Washington luni, a vorbit anterior la telefon cu președintele american.

Ora 14:57 Președintele american Donald Trump și-a modificat poziția după summitul său cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, în legătură cu necesitatea unei încetări a focului în Ucraina, înainte de continuarea negocierilor, transmite CNN.

Vineri, în drum spre Anchorage, Trump a declarat pentru Fox News că nu ar fi mulțumit dacă summitul nu ar aduce o încetare a focului în conflict: „Nu aș fi încântat dacă nu aș obține-o,” a spus el. „Toată lumea spune: ‘Nu vei obține o încetare a focului. Tu – se va întâmpla la a doua întâlnire,’ … dar nu voi fi fericit cu asta,” a afirmat Trump.

Ora 9.00 Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean

Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în care Trump l-a tratat pe Putin.

„În mintea mea nu pot să nu mă gândesc la această scenă dezgustătoare din Oval Office – întâlnirea cu Zelenski”, afirmă el, referindu-se la conflictul din februarie dintre Trump și președintele ucrainean de la Casa Albă.

„Președintele ucrainean a fost tratat agresiv. Iar noaptea trecută am văzut cum dușmanul Statelor Unite, Putin, a fost tratat cu căldură, primit ca o personalitate uriașă.”

Din perspectiva de aici, din Kiev, deferența lui Trump față de Putin pare o umilire pentru SUA, spune Merejko. Detalii AICI

Ora 8.30 Reacție din Europa după summit: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa”

Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska, relatează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Detalii AICI

Ora 07.07 Rusia acuză presa occidentală de „nebunie completă” după întâlnirea Putin-Trump

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală, afirmând că aceasta se află într-o stare de „nebunie completă” după ce președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu de omologul său american, Donald Trump, la summitul din Alaska.

„Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie totală din cauza întâlnirii președintelui Putin cu președintele Trump în Statele Unite”, a declarat Zaharova, citată de TASS.

Diplomata a afirmat pe Telegram că timp de trei ani presa occidentală a prezentat Rusia ca fiind izolată, iar reacția actuală, la vizibilitatea primirii oficiale a lui Putin în Alaska, demonstrează contrariul.

Ce trebuie să știi până acum despre întâlnirea Trump-Putin:

Președintele Donald Trump s-a întâlnit, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, dar nu a avut vreun rezultat concret în această direcție. „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a declarat Donald Trump, adăugând că s-au făcut „progrese mari”, dar „nu am ajuns acolo”. Vladimir Putin a vorbit doar despre acorduri preliminare care ar putea servi drept bază pentru negocieri, fără a oferi detalii.

Așteptată cu mare interes, întâlnirea care a durat peste două ore și jumătate s-a încheiat cu o conferință de presă comună scurtă, de 12 minute, fără întrebări din partea jurnaliștilor și cu puține detalii oferite despre negocieri. Trump l-a invitat pe Putin să vorbească primul. Fox News, televiziunea apropiată președintelui SUA care ar fi avut acces exclusiv la părți din eveniment, i-a luat ulterior președintelui american un interviu chiar în sala unde eșuase să-l convingă pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei. În interviu, Trump a descris summitul ca fiind „extrem de productiv”, dar a precizat că „nu am ajuns încă” la încheierea conflictului. Trump a spus că îl va sfătui pe Zelenski să „facă un acord”.

Următorii pași în discuțiile pentru pace includ convorbiri telefonice între președintele Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri NATO, scrie Fox News.

Summitul a avut loc la baza Elmendorf-Richardson din Anchorage – Alaska, stat american, geografic aproape de Rusia – sub un cer gri, unde cei doi lideri au coborât din avioane și s-au întâlnit pe un covor roșu desfășurat pe pistă. Trump l-a aplaudat scurt pe Putin și i-a strâns mâna, într-un gest de amabilitate demonstrativă, potrivit AFP.

Evenimentul a fost considerat de presa rusă o revenire coregrafiată a lui Putin pe scena internațională, inclusiv cu survol de avioane de luptă și salut oficial.

Ora 6.47 Zelenski nu a comentat încă public rezultatul summitului

Au trecut mai bine de trei ore de când președinții Putin și Trump și-au încheiat întâlnirea, dar de la Kiev nu a venit încă nicio reacție – BBC.

Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la summit, nu a făcut deocamdată niciun comentariu public.

După o întâlnire cu liderii europeni, miercuri, Donald Trump a promis că primul său apel după discuțiile din Alaska va fi către președintele ucrainean.

Într-un interviu acordat după summit, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să „facă un acord”.

Ora 6.43 Kremlinul explică de ce Trump și Putin nu au răspuns la întrebările presei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor, transmite News.ro. „Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS. Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: «Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.» ”Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.

Ora 5.41 Guvernul german, prudent după summitul Trump–Putin. Londra, în pregătirea desfășurării unei „Forțe Multinaționale Ucraina”

Guvernul german a adoptat o atitudine prudentă după summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat la Anchorage, în Alaska, relatează agenția dpa.

Cancelarul german Friedrich Merz este informat permanent cu privire la evoluțiile reuniunii, au declarat surse guvernamentale de la Berlin, precizând că echipa sa menține un contact strâns cu aliații internaționali. Trump a promis că îi va informa „prompt” pe partenerii europeni, dar nu a precizat termenul.

În paralel, Marea Britanie a anunțat că este pregătită să desfășoare personal militar în Ucraina la câteva zile după ce Moscova și Kievul vor conveni o încetare a luptelor, potrivit Ministerului britanic al Apărării. Detalii AICI

Ora 5.34 Trump, interviu pentru Fox News, în sala unde eșuase să-l convingă pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei

Președintele american Donald Trump s-a lăudat, într-un interviu acordat jurnalistului Sean Hannity de la Fox News, că are un „talent special” pentru a pune capăt războaielor, la scurt timp după ce încercase, fără succes, să îl convingă pe Vladimir Putin să accepte o încetare a focului în Ucraina, relatează The Guardian și Reuters, citate de News.ro.

Trump a sugerat că încheierea războiului depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de statele europene, declarând că „războaiele sunt foarte rele” și că el ar avea „abilitatea de a le încheia”.

Întrebat ce sfat i-ar da lui Zelenski după discuțiile cu Putin, Trump a răspuns: „I-aș spune să încheie un acord”. El nu a precizat însă cum ar putea Ucraina să facă acest lucru în timp ce se confruntă cu ocupația și bombardamentele rusești. Detalii AICI.

Ora 4.18: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuţiile dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump au permis celor două ţări să continue să caute modalităţi de ajungere la o soluţionare, a relatat agenţia de ştiri Interfax, citată de Reuters.

„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar cei doi preşedinţi au vorbit despre acest lucru. Tocmai această conversaţie ne permite să avansăm cu încredere împreună pe calea căutării opţiunilor de ajungere la o soluţionare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite Agerpres.

Separat, ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darciev, a declarat, citat de RIA, că noi consultări menite să rezolve tensiunile din relaţiile bilaterale dintre Rusia şi Statele Unite vor avea loc în curând.

„O altă rundă de consultări privind normalizarea – la care ne referim drept abordarea punctelor iritante din relaţiile bilaterale – este aşteptată să aibă loc în viitorul apropiat”, a afirmat Darciev.

Ora 4.12: Trump spune că va fi organizată o întâlnire între Putin și Zelenski

Trump a spus, în interviul pentru Fox News, că va fi organizată o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

El a mai spus că este probabil să fie și el prezent, dar nu a oferit detalii despre dată, loc sau alte aspecte, transmite Sky News.

Trump a afirmat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, dar a refuzat să ofere detalii, spunând doar că „au făcut multe progrese”.

„Nu este deloc o înțelegere încheiată. Ucraina trebuie să fie de acord, președintele Zelenski trebuie să fie de acord”, a spus Trump.

„Acum depinde cu adevărat de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit”, a adăugat el, spunând, de asemenea, că țările europene au un rol de jucat.

Ora 4.11: „Un singur lucru important” a împiedicat încheierea acordului, spune Trump, citat de BBC.

În declarația acordată Fox News, Trump refuză să precizeze punctele sensibile care au împiedicat încheierea acordului.

„Cred că el vrea să se încheie acordul”, spune Trump despre Putin. El refuză să detalieze „un lucru important” asupra căruia nu au putut ajunge la un acord.

Trump îl laudă, de asemenea, pe Putin pentru că a fost de acord că, dacă ar fi fost președinte în momentul în care Rusia a invadat Ucraina, războiul „nu ar fi avut loc niciodată”.

„Acest război nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Știți că multe războaie nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Se întâmplă lucruri stupide și oamenii greșiți vorbesc”, a spus Trump.

El continuă să-l învinovățească pe fostul președinte Joe Biden pentru că nu a împiedicat invazia Rusiei.

Ora 4.08: Trump spune că întâlnirea cu Putin a fost „foarte bună”

Interviul lui Donald Trump pentru Fox News este difuzat în acest moment. Acesta a fost înregistrat înainte de plecarea sa din Alaska și după întâlnirea cu Vladimir Putin, transmite BBC.

Cei doi președinți au avut „o întâlnire foarte bună” astăzi, spune Trump.

Întrebat care a fost atmosfera la întâlnirea cu Putin, Trump a răspuns că a avut întotdeauna o relație excelentă cu președintele Putin.

Vom vedea ce se va întâmpla în continuare, a spus el. „Vreau să văd că oamenii nu mai mor”, a declarat Trump.

Ora 3.51: BBC remarcă faptul că Trump a părăsit Alaska fără a avea ocazia să facă un anunţ important despre un armistiţiu în Ucraina.

”În această dimineaţă, în timp ce preşedintele SUA călătorea de la Washington în Alaska, le-a spus foarte clar reporterilor că doreşte să anunţe un armistiţiu. Preşedintele Trump a spus că nu ar fi fericit fără unul. Ei bine, nu părea un om deosebit de fericit când a părăsit scena incapabil să anunţe acest lucru”, a comentat Sarah Smith, editor BBC pentru America de Nord, care a transmis din Anchorage, capitala Alaskăi.

Ora 3.45: Trump acordă summitului nota „10 din 10”

Donald Trump tocmai a înregistrat un interviu pentru Fox News, iar prezentatorul Sean Hannity l-a întrebat cum ar evalua summitul cu Vladimir Putin.

Potrivit postului de televiziune, președintele SUA a răspuns: „Pe o scară de la 1 la 10, astăzi acord nota 10”.

Ora 3.44: Sirene de raid aerian în Ucraina la încheierea summitului Trump-Putin, transmite Sky News.

Ora 3.34: Chiar înainte de încheierea conferinței, Trump a declarat că cei doi vor împiedica „uciderea a mii de oameni pe săptămână”.

„Președintele Putin dorește acest lucru la fel de mult ca și mine”, a spus el.

Trump a încheiat declarația comună mulțumindu-i lui Putin, numindu-l „Vladimir”.

„Vom vorbi cu tine foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând”, a spus Trump.

„Data viitoare la Moscova”, a răspuns Putin în limba engleză, transmite BBC.

Ora 3.33: Trump și Putin și-au strâns mâna la finalul conferinței de presă de la Anchorage. Au pozat pentru fotografii și apoi au părăsit scena, ignorând întrebările strigate de reporterii adunați.

Ora 3.23: Ce au spus pe larg Donald Trump și Vladimir Putin în conferința de presă comună din Alaska:

Putin a vorbit primul și a început prin a spune că atât SUA, cât și Rusia, „deși separate de oceane, sunt vecini apropiați”. „Sunt la doar 4 km distanță. Suntem vecini apropiați, și asta este un fapt”, continuă el.

Din acest motiv, i-a spus lui Trump „bună, vecine” când și-au strâns mâna pe pistă mai devreme astăzi, spune el.

Putin continuă să descrie istoria Alaskăi, care a făcut parte din teritoriul Rusiei înainte de a fi vândută Statelor Unite la mijlocul secolului al XIX-lea.

El remarcă prezența bisericilor ortodoxe ruse în statul american, spunând reporterilor: „Sunt sigur că această moștenire ne va ajuta să reconstruim și să cultivăm relații reciproc avantajoase și egale”.

Putin menționează că nu au mai avut loc summituri între cele două țări de câțiva ani și spune că relațiile bilaterale „au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece”.

El spune că era timpul să se treacă de la confruntare la dialog și califică întâlnirea drept „mult așteptată”.

Putin menționează că el și Trump au avut o serie de convorbiri telefonice „sincere”, și observă că trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a menținut, de asemenea, dialogul.

Putin afirmă că tema centrală a discuției a fost conflictul din Ucraina.

El adaugă că, pentru a ajunge la o „soluție durabilă și pe termen lung, trebuie să eliminăm cauzele principale ale conflictului”, fără a detalia ce anume are în vedere. Amintim că Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Putin spune că speră ca ucrainenii și europenii să aleagă să „nu pună bețe în roate” procesului de pace.

„Aș dori să-i mulțumesc lui Trump pentru tonul binevoitor”, spune Putin, adăugând că „ambele părți ar trebui să fie orientate spre rezultate”.

„Trump se preocupă în mod evident de prosperitatea națiunii sale. Dar înțelege că Rusia are propriile interese”, spune el.

Donald Trump spune că el și Putin au avut o întâlnire productivă și că au făcut „unele progrese”.

El spune că va suna aliații NATO și pe alții, inclusiv Zelenski din Ucraina. El spune că un acord depinde „în ultimă instanță” de ei și că vor trebui să cadă de acord.

„Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, spune el, adăugând că s-au făcut „progrese mari”, dar „nu am ajuns acolo”.

„Am avut întotdeauna o relație fantastică cu președintele Putin. Vladimir”, spune Trump.

El califică întâlnirea lor drept „extrem de productivă”, dar adaugă că unele lucruri rămân încă de decis.

Însă avem „șanse foarte bune” de a înregistra progrese suplimentare, afirmă el.

În curs de actualizare

Ora 3.18: Donald Trump a ajuns la scările avionului Air Force One, aeronava prezidențială a Statelor Unite, după discuțiile cu Vladimir Putin, transmite Sky News.

Președintele american va merge direct spre Washington DC. El a ajuns la aeroport la doar câteva minute după ce președintele rus s-a îmbarcat în avionul său pentru a părăsi Anchorage, Alaska.

Sâmbătă, 16 august:

Ora 3.10: Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără vreun rezultat concret.

Cei doi au susținut o scurtă conferință de presă. Iată principalele declarații:

Trump a declarat că el și Putin au căzut de acord asupra multor puncte în cadrul întâlnirii, dar că mai rămâne de rezolvat „probabil cel mai important” punct, fără a da mai multe detalii despre acesta.

Niciunul dintre ei nu a menționat încetarea focului – lucru pe care mulți sperau că Trump îl va putea convinge pe Putin să îl accepte în cadrul discuțiilor;

Putin a declarat că Rusia „a considerat întotdeauna națiunea ucraineană… o națiune soră”, adăugând că cele două țări „au aceleași rădăcini și că tot ceea ce se întâmplă este o tragedie pentru noi și o rană teribilă”;

Președintele rus a criticat liderii europeni, spunând că speră ca aceștia să nu „torpileze progresul incipient”;

Putin i-a propus chiar lui Trump un loc pentru următoarea lor întâlnire, spunând „data viitoare la Moscova”, după ce președintele american a spus „ne vedem din nou foarte curând”.

Ora 23.28: Echipa lui Donald Trump a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitându-le donații, în timp ce acesta poartă discuții cu Vladimir Putin, în Alaska

Ora 23.11: Cu puțin timp în urmă, Donald Trump și Vladimir Putin au apărut în fața presei înainte de începerea discuțiilor bilaterale.

Cei doi președinți au ignorat întrebările strigate frenetic de jurnaliști.

Cu toate acestea, Putin părea să se încrunte când a fost întrebat dacă va înceta uciderea civililor în Ucraina.

Corespondenta Sky News, aflată în Alaska, spune că el striga „hai să mergem” – aparent referindu-se la scoaterea presei din încăpere.

Ora 22.43: La aeroport, un reporter l-a întrebat pe Putin: „Veți înceta să mai ucideți civili?”

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin pozau pentru camere după ce s-au întâlnit față în față în Alaska, reporterii strigau întrebări către lideri.

Unul dintre ei l-a întrebat pe Putin dacă „va înceta să mai ucidă civili”.

Președintele rus a arătat cu degetul spre ureche și a ridicat din umeri în semn de răspuns, transmite Sky News.

Ora 22.30: Întâlnirea lui Donald Trump și Vladimir Putin a început

Secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff stau alături de Trump, în timp ce ministrul rus de externe Serghei Lavrov și consilierul Iuri Ușakov stau lângă Putin.

Ora 22.17: În timp ce Trump și Putin se întâlnesc, avioane de război americane survolează zona

În timp ce președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlneau pe pista din Alaska, avioane militare americane au survolat zona, inclusiv avioane de vânătoare și ceea ce părea a fi un bombardier stealth B-2, transmite CNN.

Ora 22.11: Trump și Putin au coborât din avioane și s-au întâlnit pe covorul roșu. Trump l-a aplaudat pe Putin. Cei doi și-au strâns mâna zâmbind.

Cei doi președinți au urcat în aceeași mașină pentru a merge la discuții.

Ora 22.05: Delegația rusă pentru negocieri a fost confirmată

Președintele rus va fi însoțit de ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și de consilierul său, Iuri Ușakov, potrivit Sky News.

Donald Trump va fi însoțit la discuții de Marco Rubio și Steve Witkoff.

Ora 21.57: Putin aterizează în Alaska

Vladimir Putin a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson, la aproximativ 30 de minute după Donald Trump, transmite Sky News.

Anterior, Kremlinul a anunțat că întâlnirea dintre cei doi lideri va începe la ora 20:30, ora Regatului Unit.

Ora 21.51: Puterea militară americană, evidențiată în Alaska

Donald Trump a aterizat la Anchorage la bordul Air Force One, deși încă nu a fost văzut, dar adjunctul său, Dan Scavino, a postat în culise noutăți din avion.

El a distribuit un scurt videoclip cu pregătirile de la sol – și se pare că o vastă demonstrație a puterii militare americane îl așteaptă pe Vladimir Putin, care va ateriza în scurt timp.

Ora 21.42: Trump îl așteaptă pe Putin

Camerele sunt îndreptate spre ușa deschisă a avionului Air Force One, în timp ce se așteaptă ca Donald Trump să coboare din avion.

Dar se pare că este o așteptare lungă, întrucât președintele SUA a ajuns în Alaska înaintea lui Vladimir Putin, transmite Sky News.

Ora 21.29: Casa Albă anunță că la întâlnire vor participa Rubio și Witkoff

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat pentru NBC News că întâlnirea bilaterală planificată anterior între Donald Trump și Vladimir Putin va fi acum o întâlnire tripartită.

Oficialul a spus că la discuții vor participa secretarul de stat american Marco Rubio și principalul negociator al lui Trump, Steve Witkoff.

Ora 21.23: Un diplomat european a declarat pentru CNN că va fi „greu de acceptat” primirea cu covorul roșu a președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, în contextul în care invazia Rusiei în Ucraina continuă.

„Având în vedere ororile pe care forțele lui Putin le provoacă zilnic Ucrainei, un astfel de tratament va fi greu de acceptat”, a declarat diplomatul vineri.

Ora 21.21: Donald Trump tocmai a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska cu avionul Air Force One.

Președintele SUA a sosit înaintea lui Vladimir Putin, transmite Sky News.

Unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american – secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al Casei Albe Steve Witkoff și directorul CIA John Ratcliffe – i s-au alăturat în încercarea de a media pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina, transmite și BBC.

Ora 21.15: A fost întins un covor roșu, cu avioane de vânătoare poziționate de o parte și de alta a unui panou cu inscripția „Alaska 2025”.

Potrivit site-ului de urmărire Flightradar24, un avion al guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska.

Nu este clar dacă Putin se află la bord. Avionul a plecat din orașul Magadan, situat în extremitatea estică a Rusiei, unde Putin s-a aflat mai devreme astăzi, transmite Sky News.

Ora 20:57 Întâlnirea oficială dintre Trump și Putin în Alaska este programată să înceapă la ora locală 11:30, ora 22.30 ora României.

Ora 20.46: Preşedintele american Donald Trump prezice, într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News la bordul Air Force One, din care jurnalistul a publicat fragmente pe X, că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimit Putin în Alaska, vineri, ”va merge foarte bine, iar dacă nu mă întorc acasă foarte repede”, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

”Voi pleca, da”, a subliniat el, la insistenţele lui Baier.

Trump a postat pe reţele de socializare un clip, tot la bordul Air Force One, în care era întrebat ce ar face ca summitul să fie un succes.

Ora 20.35: Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Ora 19.15: Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, conform Agerpres.

„Per total, ne putem imagina că va dura cel puţin şase până la şapte ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni faţă în faţă, înainte de negocieri mai ample între delegaţiile lor şi apoi o conferinţă de presă comună.

Kremlinul a anunţat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului preşedintelui (Putin), iar preşedintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.

Ora 19.00: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News.

Articolul inițial: Președintele SUA, Donald Trump, a postat vineri pe platforma sa Truth Social mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de a pleca din Washington către discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, în drum spre summit-ul din Alaska, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One că „ceva va rezulta” din întâlnire și că prioritatea sa este de a ajunge la un acord privind războiul din Ucraina, înainte de a discuta alte chestiuni economice sau comerciale. Totodată, el a declarat că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia.

Summitul marchează prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri de la realegerea lui Trump, acesta promițând anterior să încheie războiul din Ucraina într-o singură zi.

Trump, discuții cu reporterii de la bordul Air Force One, în drum spre Alaska

„Nicio afacere până nu se încheie războiul”, le-a spus Trump reporterilor, potrivit Sky News, sugerând că SUA ar putea ajuta la garantarea securității Ucrainei.

Donald Trump le-a spus reporterilor de pe Air Force One că „ceva va rezulta” din întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska. De asemenea, el a oferit o idee despre cum ar putea aborda discuțiile, sugerând totodată că poziția sa privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina s-ar fi schimbat.

Președintele a spus că, deși delegațiile SUA și Rusiei par orientate spre interese economice și afaceri, prioritatea sa este să ajungă la un acord privind războiul înainte de a trece la alte domenii.

Întrebat de un reporter despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Trump spune că SUA ar putea fi implicate „împreună cu Europa și alte țări”. Dar a adăugat că acest lucru nu va însemna aderarea Ucrainei la NATO, spunând că există „anumite lucruri care nu se vor întâmpla”.

„Dar da, împreună cu Europa, există această posibilitate”, a adăugat el.

Referitor la șansele de a obține acorduri comerciale în urma summitului, Trump afirmă că Putin „vrea o parte” din economia și afacerile SUA.

„Observ că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia, și asta e bine, îmi place, pentru că vor să facă afaceri, dar noi nu facem afaceri până nu rezolvăm războiul”, spune el.

Trump afirmă că Putin crede că atacurile continue asupra Ucrainei „îi dau putere”, dar a adăugat reporterilor: „Cred că îl afectează”.

„Cred că ei încearcă să negocieze, în mintea lui [Putin] asta îl ajută să facă un acord mai bun. Dar, de fapt, îl afectează… dar voi discuta cu el despre asta mai târziu”, spune Trump.

Pot fi discutate schimburi teritoriale?

Trump spune că schimburile teritoriale „vor fi discutate, dar trebuie să las Ucraina să ia acea decizie”. „Cred că vor lua o decizie corectă”, adaugă el.

„Dar nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici să-l aduc pe el la masă.”

„Cred că ai două părți… uite, Vladimir Putin voia să ocupe toată Ucraina. Dacă nu aș fi fost președinte, el ar fi ocupat-o deja, dar nu o va face.”

Trump a fost întrebat și despre amenințarea din această săptămână, că vor exista „consecințe severe” pentru Putin dacă nu va fi interesat de pace.

„Severe din punct de vedere economic, da, vor fi foarte severe. Nu fac asta pentru sănătatea mea. Aș vrea să mă concentrez pe țara noastră, dar fac asta pentru a salva multe vieți, da, foarte severe”, spune Trump.

Un summit cu miză mare

Președintele Donald Trump se va întâlni vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite.

Alegerea statului Alaska nu este întâmplătoare – este teritoriu american, dar și geografic aproape de Rusia, ceea ce facilitează atât logistica, cât și simbolismul unei întâlniri la “jumătatea drumului” între cele două puteri.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși Kievul și Moscova rămân foarte departe de ceea ce ar accepta drept acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat și a exclus posibilitatea de a ceda teritorii Rusiei.

Summitul va începe la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage – folosită ca aerodrom militar din 1940 -, în jurul orei locale 11:30, cu o “conversație” față în față între Trump și Putin, cu interpreți prezenți, a declarat Iuri Ușakov, consilier al lui Putin. Cei doi lideri sunt așteptați să spună câteva cuvinte înainte de discuții, a adăugat acesta. După întâlnirea tête-à-tête, va avea loc o întrevedere între delegațiile SUA și Rusia – câte cinci reprezentanți fiecare, însoțiți de experți.

Casa Albă a temperat în ultimele zile așteptările legate de un acord, deși Trump a avertizat cu “consecințe foarte severe” dacă Putin nu acceptă să pună capăt războiului după întâlnire. Joi, Trump a spus că aceasta ar putea pregăti terenul pentru o a doua rundă de discuții, de data aceasta cu Zelenski prezent.

Trump este, de asemenea, primul președinte care îl invită pe Putin în SUA de la George W. Bush, în 2007, deși liderul rus a participat la Adunarea Generală a ONU la New York în 2015. În primul său mandat, Trump s-a întâlnit cu Putin de șase ori.

Întâlnirea dintre Trump și Putin vine la trei ani și jumătate de la începerea invaziei ilegale a Ucrainei de către trupele Moscovei, cu costuri umane și economice uriașe. Conflictul inițiat de Moscova este unul dintre motivele principale pentru care relațiile SUA-Rusia sunt la un nivel minim de la sfârșitul Războiului Rece.

Alegerea lui Trump pentru un nou mandat la Casa Albă a schimbat însă dinamica negocierilor pentru o eventuală pace în Ucraina: el a declarat public că vrea să obțină un acord rapid, “care să pună capăt vărsării de sânge.” Lungi luni de negocieri privind un acord de încetare a focului pentru Ucraina nu au reușit să producă un acord semnat atât de Kiev, cât și de Moscova.

Newsweek a scris că Trump, cunoscut adesea pentru schimbarile de poziție, a fost consecvent în apelurile sale pentru încheierea celui mai mare conflict de pe sol european de la Al Doilea Război Mondial încoace. O parte importantă a politicii sale externe a fost modelată de dorința de a fi recunoscut atât ca un negociator abil, cât și ca un om al păcii.

Pe măsură însă ce Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele luni, Trump a devenit mai critic față de Kremlin, afirmând că Putin îi dă Casei Albe “o mulțime de prostii.”

Președintele american, care l-a lăudat anterior pe țarul de la Kremlin și a dat vina pe Ucraina pentru invazie, a spus că va ajuta Kievul să obțină rachete Patriot și alte arme avansate, plătite de UE, și a amenințat cu înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă războiul nu se încheie în 50 de zile. Apoi, la sfârșitul lui iulie, Trump a scurtat termenul la 10 zile, dar, în loc să anunțe noi penalități, a spus că se va întâlni cu Putin în Alaska.

În acest context, The Guardian și alți observatori au avertizat că graba spre un compromis ar putea însemna concesii teritoriale în favoarea Rusiei, sub forma unui “land swap” (schimb de teritorii) sau a unei înghețări a conflictului cu granițe modificate.

Deși Trump și consilierii săi au sugerat anterior că un acord de pace ar putea fi aproape în urma discuțiilor din Alaska, Casa Albă a redus acum așteptările, Leavitt descriind marți întâlnirea drept “un exercițiu de ascultare pentru președinte.”

Rusia obține și câștiguri pe câmpul de luptă în estul Ucrainei, ceea ce face perspectiva unui compromis din partea Moscovei și mai îndepărtată, cred experții. “În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului,” a scris Zelenski miercuri pe platforma Telegram.