Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

BREAKING Zelenski anunță că merge la Washington pentru discuţii cu Donald Trump, după summitul din Alaska cu Vladimir Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Şeful statului ucrainean a spus că ţara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA şi Rusia şi a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuţiilor în toate etapele.

‘Ucraina îşi reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

”Sprijinim propunerea preşedintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA şi Rusia. Ucraina accentuează că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri şi că un format trilateral este potrivit în această privinţă”, a adăugat el.

Trump şi Zelenski au avut sâmbătă dimineaţă o discuţie telefonică de peste o oră şi jumătate, care s-a desfăşurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Ulterior, Donald Trump a discutat cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, convorbirea durând ”puţin peste o oră”, conform unei purtătoare de cuvânt a executivului UE.

Potrivit Axios, în cele două convorbiri telefonice, Trump le-a transmis lui Zelenski şi liderilor europeni că Vladimir Putin nu doreşte o încetare a focului şi preferă un acord cuprinzător de încheiere a războiului din Ucraina.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

