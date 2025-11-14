Terapia curenților de înaltă frecvență – metodă inovativă de recuperare medicală intensivă, la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, aplică terapii inovative, deosebit de eficiente, în programele sale de recuperare medicală intensivă, de 7, 10 sau 15 zile.

În recuperarea medicală intensivă, pacienții internați pe durate scurte de timp beneficiază de mai multe ședințe de terapii diferite, în fiecare zi, 7 zile din 7, inclusiv de sărbătorile legale.

Procedurile de recuperare medicală intensivă sunt similare celor mai renumite clinici de profil din Europa și Turcia.

Una dintre cele mai eficiente terapii în recuperarea medicală inovativă este terapia TECAR (Transfer Electric Capacitiv și Rezistiv). Este o formă modernă de fizioterapie non-invazivă, care utilizează curenți de înaltă frecvență pentru a stimula procesele naturale de vindecare ale organismului.

Folosind un echipament medical de ultimă generație, se generează căldură la nivel profund în țesuturi. Prin activarea circulației sanguine și a metabolismului celular, se accelerează vindecarea, reducând durerea, inflamația și edemul.

Terapia TECAR este utilizată pentru o gamă largă de afecțiuni musculo-scheletice, de la dureri articulare la leziuni sportive.

”Am investit în echipamente inovative, de ultimă generație. Multe dintre acestea se găsesc doar în spitalul nostru sau au fost aduse în premieră pentru România.

Avem profesioniști cu experiență în recuperare medicală și pe baza unui program bine structurat, în funcție de recomandările primite de către pacienți de la chirurgi – ulterior unor intervenții chirurgicale – sau de la medicii neurologi, ortopezi, pentru alte afecțiuni.

Recuperarea medicală intensivă este aplicată în pachete cu internare de 7, 10 sau 15 zile, care includ mai multe ședințe diferite de fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic, în fiecare zi.

Pentru pacienții cu dificultăți de vorbire, așa cum sunt cei cu accidente vascular-cerebrale, pachetele de internare includ si logopedie, precum și terapie psihologică, astfel încât recuperarea medicală să fie completă”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” este recunoscut pentru rezultatele dovedite de succes, în cele mai dificile cazuri precum accidente vascular cerebrale (AVC), accidente rutiere sau de muncă, afecțiuni neurologice sau ortopedice deosebit de severe.

Programele de recuperare medicală intensivă se desfășoară sub supraveghere permanentă a echipei pluridisciplinare de medici și specialiști în kinetoterapie, fizioterapie și masaj. Sunt incluse minimum două ședințe zilnice, adaptate permanent evoluției fiecărui pacient, exercițiile fiind personalizate.

”Noi suntem interesați să recuperăm medical cât mai repede pacienții, nu să-i ținem internați cât mai mult timp. Facem tot ce este posibil ca în 10 – 15 zile de recuperare medicală intensivă să repunem pe picioare chiar și cele mai severe cazuri de imobilizare”, adaugă Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov.

În luna noiembrie, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” are o ofertă specială pentru pacienți, care include reduceri semnificative de tarife și zile în plus de tratament.

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pacienții sunt supravegheați 24 de ore din 24, prin sisteme de monitorizare video, astfel încât în orice moment ar fi necesar, personalul medical să intervină rapid.

