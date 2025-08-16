Un contrast uriaș între întâlnirea lui Trump cu Putin și cea cu Zelenski din Oval Office – oficial ucrainean

Oleksandr Merejko, președintele comitetului parlamentar ucrainean pentru afaceri externe, a afirmat pentru BBC că aspectul cel mai izbitor al summitului a fost modul cald în care Trump l-a tratat pe Putin.

„În mintea mea nu pot să nu mă gândesc la această scenă dezgustătoare din Oval Office – întâlnirea cu Zelenski”, afirmă el, referindu-se la conflictul din februarie dintre Trump și președintele ucrainean de la Casa Albă.

„Președintele ucrainean a fost tratat agresiv. Iar noaptea trecută am văzut cum dușmanul Statelor Unite, Putin, a fost tratat cu căldură, primit ca o personalitate uriașă.”

Din perspectiva de aici, din Kiev, deferența lui Trump față de Putin pare o umilire pentru SUA, spune Merejko.

Dar este și o lovitură pentru Ucraina. „Statele Unite sunt aliatul nostru. Putin este un inamic, un dictator,” spune deputatul. „Ne reamintește din nou că ne putem baza cu adevărat doar pe noi înșine.”

Merezhko mai spune că îl impresionează faptul că abia acum două luni un cetățean american a fost ucis într-un atac rusesc asupra Kievului.

„America a fost întotdeauna mândră că președintele susține cetățenii săi,” afirmă el. „Și acum iată președintele care strânge mâna cu cineva responsabil pentru uciderea unui cetățean american.”

În februarie 2025, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire tensionată cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance în Biroul Oval. Trump și Vance l-au acuzat pe Zelenski de lipsă de respect și i-au transmis că sprijinul american ar putea fi retras dacă Ucraina nu caută un acord pentru încheierea războiului cu Rusia. Zelenski a răspuns că Rusia și Vladimir Putin și-au încălcat repetat cuvântul și a cerut Washingtonului să nu facă „niciun compromis cu un ucigaș”.

Din cauza conflictului, conferința de presă planificată și semnarea acordului privind resursele minerale ucrainene au fost anulate. Evenimentul a generat reacții internaționale: liderii europeni, precum Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, au exprimat îngrijorare și au propus un summit SUA–Europa–aliați pentru a coordona sprijinul pentru Ucraina. DETALII AICI

Președintele Donald Trump s-a întâlnit, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, dar nu a avut vreun rezultat concret în această direcție. „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a declarat Donald Trump, adăugând că s-au făcut „progrese mari”, dar „nu am ajuns acolo”. Vladimir Putin a vorbit doar despre acorduri preliminare care ar putea servi drept bază pentru negocieri, fără a oferi detalii.

Așteptată cu mare interes, întâlnirea care a durat peste două ore și jumătate s-a încheiat cu o conferință de presă comună scurtă, de 12 minute, fără întrebări din partea jurnaliștilor și cu puține detalii oferite despre negocieri. Trump l-a invitat pe Putin să vorbească primul. Fox News, televiziunea apropiată președintelui SUA care ar fi avut acces exclusiv la părți din eveniment, i-a luat ulterior președintelui american un interviu chiar în sala unde eșuase să-l convingă pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei. În interviu, Trump a descris summitul ca fiind „extrem de productiv”, dar a precizat că „nu am ajuns încă” la încheierea conflictului. Trump a spus că îl va sfătui pe Zelenski să „facă un acord”.

Următorii pași în discuțiile pentru pace includ convorbiri telefonice între președintele Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri NATO, scrie Fox News.

Summitul a avut loc la baza Elmendorf-Richardson din Anchorage – Alaska, stat american, geografic aproape de Rusia – sub un cer gri, unde cei doi lideri au coborât din avioane și s-au întâlnit pe un covor roșu desfășurat pe pistă. Trump l-a aplaudat scurt pe Putin și i-a strâns mâna, într-un gest de amabilitate demonstrativă, potrivit AFP.

Evenimentul a fost considerat de presa rusă o revenire coregrafiată a lui Putin pe scena internațională, inclusiv cu survol de avioane de luptă și salut oficial.