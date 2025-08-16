Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace

Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin – Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina şi salută invitaţia adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski de a se întâlni la Washington. Ea dă asigurări că România va continua să fie o parte activă a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune, transmite News.ro.

„Salut invitaţia preşedintelui Trump adresată preşedintelui Zelenski de a se întâlni la Washington. Aştept cu interes noi evoluţii în dialogul internaţional privind pacea în Ucraina. Rămânem convinşi că, prin unitatea transatlantică şi solidaritatea europeană, putem reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune” ascris Ţoiu pe X.



Ea subliniază că România va continua să fie o parte activă a acestui efort comun, apreciind că pentru pace şi creştere economică, stabilitatea şi securitatea în regiunea Mării Negre sunt esenţiale.



”Uniunea Europeană are un rol important de jucat, iar implicarea liderilor europeni a modelat deja formatul negocierilor. Totuşi, diferitele formate de discuţie trebuie consolidate, la fel ca şi cadrele de dialog pe flancul estic”, arată ministrul de Externe.

Într-un mesaj anterior, ea afirmă că dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salută invitaţia preşedintelui Trump pentru o întrevedere cu preşedintele Zelenski la Washington.

”Noile evoluţii ale dialogului internaţional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acţiunile europene, pot fi decisive pentru obţinerea şi mai ales menţinerea păcii. Rămânem convinşi că prin unitate transatlantică şi solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea şi securitate durabilă să fie baza prosperităţii în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace şi creştere economică, stabilitatea şi securitatea regiunii Mării Negre sunt esenţiale”, a mai spus Ţoiu.