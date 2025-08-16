Președintele Nicușor Dan, despre întâlnire Trump-Putin privind Ucraina: ”O primă etapă pentru a începe negocierile de pace / Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta”
Președintele Nicușor Dan a reacționat, sâmbătă, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, privind încheierea războiului din Ucraina, și a transmis pe X că întrevederea din Alaska reprezintă ”o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”.
”Ucraina trebuie să își decidă singură soarta” a mai spus Dan.
Președintele a subliniat că poziția României a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și ”a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților”: ”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, a reiterat Nicușor Dan.
Comunicatul integral
Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace.
Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto.
De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori.
Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european.
Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze.
Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță.
În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace.
Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare.
