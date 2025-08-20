VIDEO Real Madrid, debut fără strălucire în noul sezon din Spania

Real Madrid a trecut la limită, scor 1-0, de Osasuna în partida de debut a noului sezon din La Liga, campionatul Spaniei de fotbal. Unicul gol a fost reușit de Kylian Mbappe, din lovitură de la 11 metri.

Fanii „blanco” se așteptau la un meci în care favoriții să ofere un adevărat recital ofensiv la partida de debut a antrenorului Xabi Alonso în campionat.

Acest lucru nu s-a întâmplat, meciul nefiind unul foarte bogat în ocazii mari de gol.

Deblocarea tabelei a venit în minutul 51, atunci când Mbappe a obținut o lovitură de la 11 metri și tot el a și transformat-o cu precizie.

S-a încheiat 1-0, iar Alonso poate răsufla ușurat: a trecut primul test în calitate de antrenor al Realului.

Internaționalul francez Kylian Mbappe a fost desemnat omul meciului.

Rezumatul partidei dintre Real Madrid și Osasuna

S-au disputat în prima etapă din LaLiga

Elche – Betis 1-1

Espanyol – Atletico Madrid 2-1

Athletic Bilbao – Sevilla 3-2

Celta Vigo – Getafe 0-2

Alaves – Levante 2-1

Valencia – Real Sociedad 1-1

Mallorca – Barcelona 0-3

Villarreal – Oviedo 2-0

Girona – Vallecano 1-3

Real Madrid – Osasuna 1-0.