G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Real Madrid, debut fără strălucire în noul sezon din Spania

Mbappe, noul decar al Realului în acest sezon după plecarea lui Luka Modric la AC Milan.
Kylian Mbappe / Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

VIDEO Real Madrid, debut fără strălucire în noul sezon din Spania

Sportz20 Aug 0 comentarii

Real Madrid a trecut la limită, scor 1-0, de Osasuna în partida de debut a noului sezon din La Liga, campionatul Spaniei de fotbal. Unicul gol a fost reușit de Kylian Mbappe, din lovitură de la 11 metri.

Fanii „blanco” se așteptau la un meci în care favoriții să ofere un adevărat recital ofensiv la partida de debut a antrenorului Xabi Alonso în campionat.

Acest lucru nu s-a întâmplat, meciul nefiind unul foarte bogat în ocazii mari de gol.

Deblocarea tabelei a venit în minutul 51, atunci când Mbappe a obținut o lovitură de la 11 metri și tot el a și transformat-o cu precizie.

S-a încheiat 1-0, iar Alonso poate răsufla ușurat: a trecut primul test în calitate de antrenor al Realului.

Internaționalul francez Kylian Mbappe a fost desemnat omul meciului.

Rezumatul partidei dintre Real Madrid și Osasuna

S-au disputat în prima etapă din LaLiga

Elche – Betis 1-1
Espanyol – Atletico Madrid 2-1
Athletic Bilbao – Sevilla 3-2
Celta Vigo – Getafe 0-2
Alaves – Levante 2-1
Valencia – Real Sociedad 1-1
Mallorca – Barcelona 0-3
Villarreal – Oviedo 2-0
Girona – Vallecano 1-3
Real Madrid – Osasuna 1-0.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.