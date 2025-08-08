Trump a cerut demisia „imediată” a noului director de la Intel, suspectat de posibile legături cu companii chineze

Donald Trump a cerut demisia „imediată” a noului director al companiei americane de semiconductori și procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibile legături cu companii chineze, care, în opinia sa, reprezintă un pericol pentru securitatea națională, scrie France Presse.

„Directorul general al Intel se confruntă cu un grav conflict de interese și trebuie să demisioneze imediat. Nu există altă soluție la această problemă”, a criticat președintele american pe platforma sa Truth Social, în timp ce Lip-Bu Tan a preluat conducerea Intel la jumătatea lunii martie.

Senatorul din Arkansas (centru) Tom Cotton a adresat miercuri o scrisoare președintelui grupului, Frank Yeary, pentru a-și exprima „îngrijorarea” cu privire la eventualele legături dintre domnul Tan și companii care „au legături cu Partidul Comunist Chinez și Armata Populară de Eliberare”.

„Domnul Tan ar controla zeci de companii chineze și deține acțiuni în companii chineze din industria semiconductorilor și a industriei avansate”, a acuzat Cotton în scrisoarea sa, „cel puțin opt dintre aceste companii ar avea legături cu armata chineză”.

Senatorul american a subliniat, de asemenea, că fosta companie a șefului Intel, Cadence Design Systems, „a pledat vinovată pentru vânzarea ilegală” de produse „către Universitatea Armatei Chineze și pentru transferul tehnologiei sale către o companie chineză fără a obține o licență”.

„Au circulat multe informații eronate cu privire la fostele mele funcții la Walden International și Cadence Design Systems. Vreau să fiu absolut clar: în peste patruzeci de ani în acest sector, am stabilit relații în întreaga lume și (…) am acționat întotdeauna în conformitate cu cele mai stricte norme juridice și etice”, s-a apărat joi Lip-Bu Tan într-un mesaj adresat angajaților Intel, făcut public de companie.

„Colaborăm cu administrația (lui Donald Trump) pentru a răspunde la întrebările ridicate și pentru a ne asigura că aceasta dispune de toate informațiile”, a adăugat directorul.

El a asigurat, de asemenea, că „împărtășește pe deplin angajamentul președintelui de a promova securitatea națională și economică a Statelor Unite”, subliniind în comunicat „dragostea” sa pentru America.

American născut în Malaezia, Lip-Bu Tan, în vârstă de 65 de ani, și-a început cariera în domeniul nuclear înainte de a lansa propriul fond de investiții, specializat în domeniul digital, în special în Asia.

El a preluat conducerea companiei specializate în microprocesoare și semiconductori în martie anul trecut, în timp ce compania, odinioară lider în domeniu, nu a reușit să se adapteze la timp la revoluția inteligenței artificiale (IA), înregistrând acum un decalaj semnificativ față de concurenții săi, precum Nvidia.

Intel a încheiat anul 2024 cu rezultate mai bune decât se aștepta, dar cu perspective considerate prea slabe de către piață.