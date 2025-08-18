Transportul public de călători a fost reintrodus după 35 de ani în oraşul Întorsura Buzăului datorită fondurilor europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Transportul public de călători a fost reintrodus, începând de luni, în oraşul Întorsura Buzăului, după 35 de ani, printr-un proiect iniţiat de către autorităţile locale şi finanţat din fonduri europene, accesate prin PNRR, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prin acest proiect au fost achiziţionate patru autobuze electrice fabricate în România, la Satu Mare, precum şi cinci staţii de încărcare, iar serviciul va fi operat de către o societate comercială înfiinţată de Consiliul Local, Transport Energoterm Întorsura.

Primarul Raul Urdă a declarat că investiţia se cifrează la circa 8,5 milioane de lei şi a fost realizată exclusiv prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Avem cumpărate patru autobuze printr-un proiect cu fondurile europene nerambursabile. Cofinanţarea Primăriei Întorsura Buzăului este zero la acest proiect (…) Aşadar, începând de astăzi, porneşte transportul public în oraşul Întorsura Buzăului, după o pauză de aproape 35 de ani, (…) pauză în care nu am mai avut transport public în Întorsura Buzăului. Începem cu nişte trasee programate, cu nişte staţii programate. Toate aceste lucruri se pot ajusta în următoarele săptămâni. Până când începem şcoala, sperăm să avem traseele finale ajustate, astfel încât să ne asigurăm că un număr cât mai mare de cetăţeni din oraşul nostru vor avea cu ce merge în centru, la şcoală şi la gară. În primul rând încercăm să asigurăm transportul cetăţenilor noştri de la tren şi spre tren şi transportul copiilor spre şcoală. Aici vor fi principalele curse canalizate”, a declarat edilul Raul Urdă, înainte ca autobuzele să pornească într-o cursă demonstrativă.

Autovehiculele electrice de transport sunt dotate cu echipamente moderne, inclusiv camere de supraveghere, prize USB lângă fiecare scaun şi facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi.

În primele două săptămâni călătoriile vor fi gratuite, urmând ca ulterior preţul unui bilet să fie de 3 lei, indiferent de lungimea traseului parcurs. Elevii vor beneficia de transport gratuit pe perioada cursurilor, în baza unei cereri depuse la unitatea de învăţământ. Până la implementarea automatelor de taxare şi a biletelor online, acestea vor putea fi achiziţionate direct de la şofer, în numerar sau cu card.

Raul Urdă a mai spus că programul complet şi traseele vor fi anunţate în perioada următoare pe pagina oficială a operatorului de transport, iar cetăţenii pot veni cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestui serviciu.

„O să afişăm astăzi traseele şi orarul pe pagina de Facebook a societăţii Transport Energoterm Întorsura (…) Nu este nimic bătut în cuie, nimic fix, încercăm să perfecţionăm tot traseul pe parcurs, până începe şcoala pe 8 septembrie să fim gata cu toate detaliile acestea (…) Începem deocamdată cu această formulă (…) Desigur, orice sugestie pe care doriţi să ne-o adresaţi o puteţi pune în comentarii pe pagina de Facebook Energoterm şi, cu siguranţă, vom ţine cont de recomandările dumneavoastră şi încercăm să le rezolvăm”, a mai spus primarul Raul Urdă.

În cursul zilei de luni, trei dintre cele patru autobuze electrice au efectuat o tură demonstrativă pe ruta gara CFR Întorsura Buzăului-PECO Brădet, printre primii călători regăsindu-se câţiva cetăţeni, dar şi mai mulţi angajaţi ai Primăriei care au lucrat la acest proiect.