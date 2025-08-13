Putin a vorbit la telefon cu Kim Jong Un despre negocierile cu SUA pe tema Ucrainei / Liderul rus şi-a exprimat aprecierea pentru ajutorul acordat în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul țării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a informat cu privire la discuţiile pe care liderul rus le va purta cu preşedintele american Donald Trump în Alaska în această săptămână, a anunţat marţi Kremlinul, informează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Preşedintele rus a făcut schimb de informaţii cu Kim Jong-un în contextul viitoarelor discuţii cu preşedintele american Donald Trump”, se spune în comunicatul Kremlinului.

Agenţia oficială nord-coreeană KCNA a relatat ulterior despre convorbirea celor doi lideri, fără a menţiona însă întâlnirea programată pentru vineri între Putin şi Trump. Kim şi Putin au discutat despre evoluţia relaţiilor dintre cele două ţări în cadrul acordului de parteneriat strategic semnat anul trecut, „confirmând voinţa lor de a-şi consolida cooperarea în viitor”, a transmis KCNA.

Potrivit comunicatului Kremlinului, Putin şi-a exprimat aprecierea pentru ajutorul acordat de Coreea de Nord în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul Rusiei în războiul împotriva Ucrainei şi pentru „curajul, eroismul şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă personalul militar al Armatei Populare Coreene”. De asemenea, Kremlinul precizează că cei doi lideri au convenit să continue contactele personale.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldaţi pentru a sprijini campania Rusiei din vestul ţării în conflictul cu Ucraina şi ar plănui o nouă desfăşurare de trupe, potrivit unei evaluări a serviciilor de informaţii sud-coreene.