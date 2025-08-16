Peste 300 de persoane au murit în Pakistan în urma ploilor torențiale și inundațiilor

Peste 300 de persoane au murit în nord-vestul Pakistanului după două zile de ploi torențiale și inundații, au declarat sâmbătă oficialii locali, potrivit Reuters.

Aceștia au precizat că operațiunile de salvare și de deblocare a drumurilor erau în desfășurare, odată cu alocarea de fonduri de urgență, adăugând că ploile abundente vor continua până pe 21 august.

Ploile torențiale, viiturile, trăsnetele, alunecările de teren și prăbușirea clădirilor au provocat cel mai mortal episod al sezonului musonic din acest an. Până sâmbătă dimineață, 307 persoane erau confirmate decedate, iar alte persoane erau date dispărute, în regiunile de deal și munte din Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Autorității Provinciale pentru Managementul Dezastrelor.

Nu doar Pakistanul, ci și părți din India și Nepalul vecine au fost grav afectate de ploile abundente, inundații și alte incidente legate de ploi în ultima săptămână.

Districtul Buner, aflat la trei ore și jumătate de mers cu mașina la nord de capitala Islamabad în condiții normale, a fost printre cele mai grav lovite din țară, cu 184 de morți și distrugeri masive ale infrastructurii, culturilor și livezilor, au spus oficialii locali. O rupere de nori, copacii doborâți și viiturile au măturat oameni și bunuri.

Oameni, inclusiv femei și copii, au rămas blocați de apele revărsate în unele zone din Buner, unde au fost recuperate 93 de cadavre.

Într-o altă zonă, Shangla, prăbușirea acoperișului unei clădiri din cauza ploii a provocat multe dintre cele 34 de decese, a declarat secretarul-șef al provinciei, Shahab Ali Shah. El a spus că oficialii locali au fost trimiși în zonele inundate pentru a superviza operațiunile de ajutor și pentru a evalua pagubele.

Au fost înființate tabere medicale pentru victimele inundațiilor, iar pentru familiile care și-au pierdut locuințele s-au făcut aranjamente pentru a primi mâncare gătită. Shah a adăugat că utilaje grele vor fi folosite pentru a curăța și redeschide drumurile.

Ishaq Dar, vicepremier și ministru de externe, a declarat că echipe civile și militare desfășoară operațiuni de salvare și ajutor, în timp ce premierul a prezidat o ședință de urgență.

„Inimile noastre sunt alături de familiile care și-au pierdut persoanele dragi, de cei răniți și de mulți dintre cei ale căror case și mijloace de trai au fost măturate de ape”, a spus Dar într-o declarație pe rețelele de socializare.

Vineri, un elicopter de salvare s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile, ucigând cei cinci membri ai echipajului.