McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă

Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Bolidul de Formula 1, care va fi condus de Oscar Piastri sau Lando Norris, face parte dintr-un trio de modele viitoare oferite de McLaren în cadrul licitaţiei organizate de RM Sotheby’s în data de 5 decembrie, înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care va încheia sezonul.

Celelalte două maşini sunt un Arrow McLaren Indycar 2026, care va fi pilotat de mexicanul Pato O’Ward la Indianapolis 500 în mai anul viitor, şi primul model McLaren World Endurance Hypercar 2027, care va concura în cursa de 24 de ore de la Le Mans.

Directorul executiv al McLaren, Zak Brown, a declarat că licitaţia va fi prima ocazie în care o maşină de Formula 1 va fi vândută înainte de a fi prezentată publicului.

Maşina din 2026, care încă nu are un nume, probabil MCL40 după modelul MCL39 din acest an, va fi prima maşină a echipei într-o nouă eră a Formulei 1, cu schimbări majore în regulamentul tehnic şi al motorului.

Câştigătorul licitaţiei va trebui să aştepte până în 2028 pentru a intra în posesia maşinii, până atunci având la dispoziţie un model de expoziţie din 2025, oferit în regim de leasing, precum şi acces în culisele echipei şi la evenimente.

Celelalte maşini vor fi livrate după încheierea seriilor respective.

McLaren este singura echipă care a câştigat „Tripla Coroană” a Marelui Premiu de la Monaco, Indianapolis 500 şi Le Mans şi va încerca să-şi completeze palmaresul la revenirea în cursele de anduranţă în 2027.