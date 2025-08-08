G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Insulele Solomon exclud China şi Taiwan de la un summit al insulelor…

captura google maps

Insulele Solomon exclud China şi Taiwan de la un summit al insulelor din Pacific

Articole8 Aug 0 comentarii

Insulele Solomon, situate în Pacific, au declarat că vor exclude naţiunile care nu sunt membre de la un summit regional programat pentru luna septembrie, aparent pentru a evita o dispută diplomatică legată de prezenţa oficialilor din Taiwan, transmite vineri agenția de știri AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Premierul Jeremiah Manele a declarat mai devreme în cursul acestei săptămâni că va amâna o întâlnire a „partenerilor de dialog” care nu sunt membri ai Forumului Insulelor Pacificului.

Taiwan, China şi Statele Unite fac parte din grupul de parteneri.

Decizia statului melanesian vizează evitarea unei dispute diplomatice emergente cu privire la prezenţa diplomaţilor taiwanezi la forumul din acest an din capitala Insulelor Solomon, Honiara, conform observatorilor.

Temerile se concentrau pe faptul că China, care consideră insulele Solomon printre cei mai apropiaţi parteneri ai săi din Pacific, şi-ar ar putea exercita influenţa pentru a exclude Taiwanul, transmite Agerpres.

În mod tradiţional, Taiwan şi alţi parteneri au fost autorizaţi să se întâlnească cu naţiunile din Pacific în marja Forumului, cunoscut sub numele de FIP.

„Ştim că este vorba în întregime despre China şi Taiwan”, a declarat opozantul politic Peter Kenilorea Jr în Parlament mai devreme în cursul acestei săptămâni.

Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan a replicat că insula ar trebui invitată să participe la întâlnirea din acest an. „Taiwan a respectat spiritul de diversitate şi incluziune al Pacificului, împărtăşit de toate statele membre ale FIP”, a subliniat ministerul de la Taipei într-un comunicat.

„Taiwan consideră că participarea sa poate extinde durabil cooperarea cu FIP, aliaţii din Pacific şi ţările cu viziuni similare, contribuind împreună în mod pozitiv la pace, stabilitate, dezvoltare regională şi prosperitate în regiunea pacifică”, conform aceluiaşi comunicat.

Insulele Solomon au recunoscut diplomatic Taiwan până în 2019, când şi-au schimbat alianţa în favoarea Chinei.

Forumul este programat să aibă loc la Honiara între 8 şi 12 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump a cerut demisia „imediată” a noului director de la Intel, suspectat de posibile legături cu companii chineze

Articole8 Aug • 224 vizualizări
0 comentarii

China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar

Articole7 Aug • 363 vizualizări
0 comentarii

Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs în largul coastelor nord-estice ale Taiwanului

Articole7 Aug • 50 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.