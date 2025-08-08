Insulele Solomon exclud China şi Taiwan de la un summit al insulelor din Pacific

Insulele Solomon, situate în Pacific, au declarat că vor exclude naţiunile care nu sunt membre de la un summit regional programat pentru luna septembrie, aparent pentru a evita o dispută diplomatică legată de prezenţa oficialilor din Taiwan, transmite vineri agenția de știri AFP.

Premierul Jeremiah Manele a declarat mai devreme în cursul acestei săptămâni că va amâna o întâlnire a „partenerilor de dialog” care nu sunt membri ai Forumului Insulelor Pacificului.

Taiwan, China şi Statele Unite fac parte din grupul de parteneri.

Decizia statului melanesian vizează evitarea unei dispute diplomatice emergente cu privire la prezenţa diplomaţilor taiwanezi la forumul din acest an din capitala Insulelor Solomon, Honiara, conform observatorilor.

Temerile se concentrau pe faptul că China, care consideră insulele Solomon printre cei mai apropiaţi parteneri ai săi din Pacific, şi-ar ar putea exercita influenţa pentru a exclude Taiwanul, transmite Agerpres.

În mod tradiţional, Taiwan şi alţi parteneri au fost autorizaţi să se întâlnească cu naţiunile din Pacific în marja Forumului, cunoscut sub numele de FIP.

„Ştim că este vorba în întregime despre China şi Taiwan”, a declarat opozantul politic Peter Kenilorea Jr în Parlament mai devreme în cursul acestei săptămâni.

Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan a replicat că insula ar trebui invitată să participe la întâlnirea din acest an. „Taiwan a respectat spiritul de diversitate şi incluziune al Pacificului, împărtăşit de toate statele membre ale FIP”, a subliniat ministerul de la Taipei într-un comunicat.

„Taiwan consideră că participarea sa poate extinde durabil cooperarea cu FIP, aliaţii din Pacific şi ţările cu viziuni similare, contribuind împreună în mod pozitiv la pace, stabilitate, dezvoltare regională şi prosperitate în regiunea pacifică”, conform aceluiaşi comunicat.

Insulele Solomon au recunoscut diplomatic Taiwan până în 2019, când şi-au schimbat alianţa în favoarea Chinei.

Forumul este programat să aibă loc la Honiara între 8 şi 12 septembrie.