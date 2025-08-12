Surpriză de proporții la Mastersul Arabiei Saudite: Campionul în exercițiu Judd Trump, eliminat din primul meci de un bun prieten

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judd Trump a căzut la primul obstacol în încercarea de a apăra titlul său la Saudi Arabia Snooker Masters, fiind învins cu 5-3 de Oliver Lines, marți, la Jeddah.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Numărul unu mondial a câștigat prima ediție a turneului sezonul trecut la Riyadh, învingându-l în mod memorabil pe Mark Williams cu 10-9 la bila neagră într-o finală epică, potrivit Metro UK.

Jucătorul de 35 de ani nu a putut repeta succesul de data aceasta, fiind învins de numărul 68 mondial în meciul său de deschidere.

Lines a câștigat trei meciuri pentru a ajunge în această etapă, învingându-i în mod impresionant pe Liam Pullen, Matthew Selt și Noppon Saengkham. Forma și încrederea acumulate în urma acestei serii de victorii l-au ajutat în mod clar împotriva campionului en-titre, cu care este bun prieten și cu care s-a antrenat de-a lungul carierei.

Trump a intrat în meci ca favorit cert, în ciuda celor trei victorii ale lui Lines în Arabia Saudită, și a început destul de bine, câștigând primul frame.

Jucătorul din Yorkshire a arătat că este în formă bună în următorul, realizând un break de 125 și apoi revendicând următoarele două pentru a intra la pauză cu un avantaj de 3-1. Aceasta ar fi putut fi o pauză inoportună pentru Lines, dar nu a fost așa, deoarece s-a întors și a făcut un break de 71 pentru a ajunge la un frame distanță de victorie.

Jucătorul de 30 de ani juca bine, dar fostul campion mondial nu, având dificultăți în a controla bila albă și ratând multiple bile negre de pe punct.

Lines a început să simtă oarecum presiunea victoriei, ratând șanse de a câștiga meciul în al șaselea frame, iar Trump a recuperat la 4-2.

Lucrurile au început să pară amenințătoare, deoarece „Asul” a făcut un break de 102 pentru a câștiga următorul frame și arăta foarte bine făcând asta, dar Lines a reușit să se calmeze din nou, a realizat un break fantastic de 100 și a câștigat meciul cu 5-3.

„Începeam să fiu puțin agitat spre final. M-am simțit grozav pe tot parcursul meciului și ajungi la 4-1 și începi să te gândești la victorie. La 4-1, abia îmi simțeam picioarele!”, a declarat Lines pentru TNT Sports.

Cei 30.000 de lire sterline garantați pentru calificarea în optimi reprezintă cea mai mare victorie financiară a carierei lui Lines, care a atribuit forma sa bună muncii de la masa de antrenament cu fostul jucător profesionist Andy Lee.

„Am depus multă muncă, tocmai am început să lucrez cu Andy Lee și îmi place foarte mult”, a spus el. „Este foarte calm și cred că asta se reflectă în jocul meu.”

Lines va juca în optimi fie împotriva lui Ali Carter, fie a lui Gary Wilson.

Mai devreme, în prima sesiune a zilei de la Jeddah, Shaun Murphy a trecut cu ușurință de Thepchaiya Un-Nooh cu o victorie de 5-1. Starul thailandez a avut o formă strălucitoare, învingându-i pe Jordan Brown și Jak Jones în rundele anterioare și realizând un 147 împotriva lui Brown.

Cu toate acestea, „Magicianul” a fost într-o formă excelentă, realizând break-uri de 125, 66 și 118 pe parcurs, Thepchaiya reușind un break de 96 în singurul frame pe care l-a câștigat.

Murphy avansează în optimi, unde îl va înfrunta pe Mark Williams, după ce legenda galeză l-a învins pe Yuan Sijun cu 5-3.