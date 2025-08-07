Sediul companiei aeriene naţionale israeliene El Al, vandalizate la Paris cu vopsea roşie şi inscripţii ca „El Al Genocide Airline” sau ”Fuck zionism” / ”Atunci când preşedintele francez Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta este rezultatul”,acuză un ministru

Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, un ”act barbar”, condamnă Israelul, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Jurnalişti AFP au constatat joi inscripţii ca ”Palestina va trăi, Palestina va învinge”, ”Fuck zionism” sau „El Al Genocide Airline” pe ziduri, în jurul intrării în imobilul în care se află sediul companiei, pe rue de Turbigo, în arondismentul al III-lea, în centrul capitalei franceze.

Faţada şi solul au fost stropite cu vopsea roşie.

Ministrul israelian al Transoprturilor Miri Regev a condamnat pe X un ”act barbar şi violent împotriva El Al”.

”Înţeleg de la autorităţile franceze însărcinate cu aplicarea legii că localizează criminalii şi iau măsuri puternice împotriva lor”, adaugă ea.

”Azi El Al, mâine Air France. Atunci când preşedintele francez Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta este rezultatul”, a scris ea.

Preşedintele Emmanuel Macron anunţa la sfârşitul lui iulie că Franţa urmează să recunoscă Palestina ca stat în seprembrie la ONU.

Ambasadorul Israelului în Franţa, Joshua Zarka, s-a dus în faţa faţdei vandalizate joi dimineaţa.

”Acesta este un act de terorism, pentru că asta are ca scop terorismul, terorizarea angajaţilor El Al, terorizarea cetăţenilor israeliani, să le facă frică şi să se încerce să-i facă să simtă că nu sunt bineveniţi, în Franţa sau în afara ţării lor”, a declarat presei diplomatul.

Potrivit companiei, citată de postul de televiziune israelian N12, ”incidentul a avutr loc în timp ce clădirea era goală şi nu exista niciun percol la adresa angajaţilor întreprinderii”.

”El Al arborează cu mândrie steagul israelian pe coada avioanelor sale şi condamnă orice formă de violenţă, mai ales cea care la bază antisemitismul”, anunţă compania aeriană naţională israeliană .

La începutul lui iunie, mai multe locuri evreieşti de la Paris au fost vandalizate cu vopsea verde, iar trei sârbi au fiost inculpaţi şi încarceraţi, suspectaţi de anchetatori de faptul că au acţionat cu scopul de a servi interesele unei puteri străine – posibil Rusia.

Israelul poartă un război sângeros în Fâşia împotriva Hamas, după un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene în sudul teritoriului israelian la 7 octombrie 2023.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ realizat de AFPn pe baza unor date oficiale israeliene.

Ofensiva israeliană de represalii s-a soldat cu cel puţin 61.158 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit unor date de la Ministerul Sănătţii al Hamas, considerate fiabile de căte ONU.