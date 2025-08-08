G4Media.ro
Rafale de vânt violente în Grecia / Numeroase legături de feribot din…

Rafale de vânt violente în Grecia / Numeroase legături de feribot din marea Egee au fost întrerupte

Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămână în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii, informează AFP.

După o reuniune de urgenţă, Ministerul pentru protecţie civilă a precizat că rafalele de vânt au atins viteze de 88 de kilometri pe oră, în special în sudul mării Egee, care include Marea Cretei.

Toate legăturile de feribot care pleacă din porturile din Atena au fost anulate cu excepţia celor care deservesc insulele învecinate, din golful Saronic, cum ar fi Hydra, Eghina, Poros şi Spetses, a anunţat garda de coastă.

Astfel, legăturile de feribot care deservesc Insulele Ciclade, printre care şi popularele destinaţii turistice Mikonos şi Paros, precum şi Creta au fost anulate, perturbând deplasările a zeci de mii de turişti în vârful sezonului estival.

Observatorul naţional din Atena a avertizat, într-un comunicat, că există ”un risc foarte ridicat pentru incendii forestiere provocate de vânt”, în special în estul şi sudul ţării.

Primăria Atenei a închis joi Grădina Naţională după ce un arbore s-a prăbuşit pe una dintre arterele comerciale cele mai aglomerate ale capitalei, ratând la mică distanţă trecătorii.

