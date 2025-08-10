Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor țări europene de a recunoaște statul Palestina. Franța și Regatul Unit, împreună cu Canada, au anunțat în ultimele săptămâni planuri de recunoaștere oficială a Palestinei, în timp ce Norvegia, Spania și Irlanda au recunoscut oficial Palestina în 2024, scrie Politico.

Netanyahu a acuzat o „farsă” în cadrul unei conferințe de presă în care și-a reafirmat planul controversat de a prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza. „Astăzi, majoritatea populației evreiești se opune statului palestinian din simplul motiv că știe că acesta nu va aduce pacea, ci războiul”, a afirmat el.

„Faptul că țările europene și Australia se aruncă în această capcană… este dezamăgitor și, în opinia mea, chiar rușinos”, a declarat Netanyahu. „Dar nu va avea succes, nu ne va schimba poziția. Nu vom comite sinucidere națională pentru a obține un editorial bun timp de două minute. Nu vom face asta.”

Deși în Australia există o dezbatere privind recunoașterea Palestinei, țara nu a anunțat încă o intenție fermă în acest sens.

Cel mai recent plan de recunoaștere, condus de președintele francez Emmanuel Macron, vine în contextul campaniei militare israeliene din Gaza, care a ucis zeci de mii de oameni, și al violențelor și confiscărilor de terenuri în curs de desfășurare de către coloniștii israelieni din Cisiordania.

