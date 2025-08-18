Ministrul de Externe al Israelului a revocat vizele de rezidenţiat ale reprezentanţilor Australiei la Autoritatea Palestiniană / Măsura vine la câteva ore după ce Canberra a interzis intrarea în ţară unui parlamentar israelian

Ministrul de Externe Gideon Sa’ar a decis revocarea vizelor de rezidenţiat ale reprezentanţilor Australiei la Autoritatea Palestiniană, anunţă ministrul într-o postare pe X, la câteva ore după ce Canberra a interzis intrarea în ţară unui parlamentar israelian.

Sa’ar, care acuză guvernul australian de antisemitism, scrie că a instruit, de asemenea, ambasada Israelului din Canberra „să examineze cu atenție orice cerere oficială de viză australiană pentru intrarea în Israel.

”Nu este clar dacă politica va afecta toate cererile australiene sau doar cele ale oficialilor australieni.

Măsurile, prezentate ambasadorului Australian cu puțin timp în urmă, urmează „deciziilor Australiei de a recunoaște un „stat palestinian” în septembrie și „refuzul nejustificat al țării de a acorda vize pentru o serie de figuri israeliene, inclusiv fostul ministru Ayelet Shaked și președintele Constituției Knesset-ului, Lege și Comisia de Justiție, MK Simcha Rotman”, potrivit lui Sa’ar.