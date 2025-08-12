Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că analizează situaţiile semnalate în spaţiul public cu privire la achiziţia microbuzelor electrice – Verificări în judeţele Iaşi şi Prahova

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, marţi, că verifică achiziţia de microbuze şcolare electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă, transmite News.ro.

Ministerul Educaţiei a transmis, marţi, precizări cu privire la achiziţia descentralizată, la nivel de autorităţi locale, a microbuzelor electrice din cadrul Investiţiei 10 – PNRR: Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi, Ţinta 486. Microbuze electrice achiziţionate şi în folosinţă.

”Derularea activităţilor din cadrul proiectelor PNRR şi organizarea procedurilor de achiziţie publică sunt în sarcina exclusivă a consiliilor judeţene, în calitate de beneficiari. Potrivit legii, procedurile de achiziţie privind microbuzele electrice se desfăşoară prin platforma naţională a achiziţiilor publice SEAP, cu posibilitatea verificării acestora înainte de realizarea procedurii, ex ante, de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)”, a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Instituţia precizează că, ăn raport cu atribuţiile prevăzute de HG nr. 731/28.06.2024, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate aproba misiuni de verifcare derulate de Corpul de Control propriu strict la instituţiile din subordine.

”În schimb, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are atribuţii de verificare a documentaţiei aferente acestor proceduri după finalizarea acestora şi finalizarea activităţilor proiectului (ex-post). În acest context, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis să analizeze cu celeritate documentaţia pentru judeţele Iaşi şi Prahova, iar în situaţia în care vor fi identificate nereguli, va dispune luarea măsurilor care se impun sau, după caz, va informa autorităţile cu atribuţii de a interveni”, a mai transmis ministerul.

Instituţia precizează că a derulat apelul ”Microbuze electrice pentru elevi”, în perioada 18.05.2023 – 30.06.2023, semnându-se 40 de contracte de finanţare cu solicitanţii eligibili, unităţile administrativ-teritoriale la nivel de judeţ, reprezentate de consiliile judeţene.

Publicaţia Reporter de Iaşi a scris, luni, că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.

La secţiunea ”anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figurează cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţin jurnaliştii.

”Capacul este uriaş: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR.