METEO: Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei / Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade şi, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală, în timp ce judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub incidenţa unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică, transmite News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, valabilă de sâmbătă, de la ora 12.00, până duminică, la ora 10.00, în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, în municipiul Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Constanţa, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Gorj.

Astfel, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă şi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei şi al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi local tropicală, cu minime în general de 18…22 de grade.

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, în judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

”Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, a transmis ANM.

Pentru acelaşi interval, a fost emis Cod galben vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, pentru judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, municipiul Bucureşti şi zona continentală a judeţelor Tulcea şi Constanţa.

Astfel, duminică, în Maramureş, vestul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei şi partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 şi 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni, canicula şi disconfortul termic vor persista în sud-vestul şi sudul ţării.

În zona municipiului Bucureşti, de sâmbătă, de la ora 12.00, până duminică, la ora 10.00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va creşte, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin şi vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

De duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, canicula şi disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.