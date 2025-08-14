Cehia şi-a deschis reprezentanţă diplomatică la Dnipro, fiind prima țară care are un astfel de birou în estul Ucrainei / „Cehia nu se teme de Putin”, afirmă ministrul de Externe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un nou birou al ambasadei Cehiei a fost deschis în oraşul ucrainean Dnipro. Anunţul în acest sens a fost făcut de ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, pe reţeaua de socializare X, scrie agenția ucraineană RBC, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficialul a precizat că a inaugurat reprezentanţa diplomatică miercuri, 13 august. Această structură va fi subordonată ambasadei Cehiei din Kiev.

„Cehia nu se teme de Putin. Suntem prima ţară care are o reprezentanţă diplomatică în estul Ucrainei” – a declarat Lipavský.

Înainte de inaugurare, Jan Lipavský a sosit în Dnipro pentru discuţii cu oficialii locali. În timpul întâlnirilor, au fost abordate proiecte umanitare pe care Cehia este dispusă să le sprijine în procesul de reconstrucţie a regiunii afectate de război.

Cehia sprijină activ Ucraina încă de la începutul invaziei ruse la scară largă. Acest sprijin include primirea refugiaţilor ucraineni, asistenţă financiară pentru Ministerul Apărării al Ucrainei, ajutor pentru populaţia afectată de război.

Deşi recent Cehia a redus plăţile pentru refugiaţii ucraineni, rămâne, totuşi, printre primele ţări care le oferă adăpost celor care fug de conflict. În timpul vizitei la Dnipro, ministrul ceh de externe a fost nevoit să se adăpostească de trei ori, din cauza alertelor de raid aerian.

Acesta a petrecut aproximativ un sfert de oră într-un loc sigur. Anterior, Jan Lipavský a afirmat că Cehia susţine Ucraina în drumul său spre o pace justă, bazată pe condiţiile stabilite de Kiev şi a subliniat că Rusia nu are dreptul să decidă nimic în acest proces şi a reamintit că dictatorul Vladimir Putin nu a reuşit să cucerească Ucraina nici în trei zile, nici în trei ani