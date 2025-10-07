VIDEO Djokovic, doborât de căldura și umiditatea de la Shanghai: Sârbul s-a prăbușit pe teren

Novak Djokovic a oferit imaginile zilei din sport după ce s-a prăbușit pe teren după un schimb intens de mingi cu Jaume Munar. Sârbul a fost pus la pământ de căldura și umiditatea de la Shanghai, oraș unde fostul lider ATP joacă la turneul de categorie Masters.

Copleșit de căldura sufocantă și umiditatea de aproape 80%, Nole s-a prăbușit pe teren după ultimul punct al setului al doilea, unul adjudecat de adversarul său iberic.

După un prim set câștigat cu 6-3, Djokerul a dat semne de epuizare, iar după ce a cedat manșa (5-7) s-a prăbușit pe teren.

Medicii au fost chemați de urgență, iar în cele din urmă sârbul a continuat meciul. Mai mult decât atât, Nole a avut câștig de cauză în decisiv, scor 6-2.

În urmă cu doar o zi, Djokerul a vomitat de două ori pe teren tot din cauza condițiilor extreme de la Shanghai.

În vârstă de 37 de ani (va împlini 38 în luna mai a anului viitor), Nole va da în sferturi peste belgianul Zizou Bergs.