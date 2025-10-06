Djokovic, victima condițiilor extreme de joc din Shanghai: A vomitat de două ori pe teren
Novak Djokovic a luptat nu doar contra adversarului Yannick Hanfmann în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai, ci și împotriva condițiilor meteo de care a avut parte pe durata partidei. Fostul lider mondial a fost greu încercat, iar pe durata duelului a vomitat de două ori pe teren.
Nole a avut parte de o dublă bătălie la Shanghai în turul al treilea: cu Yannick Hanfmann, dar și cu condițiile extreme de joc.
30 de grade şi aproape 80% umiditate, în acest condiții Djokovic și Hanfmann au fost nevoiți să joace.
Ajuns la 38 de ani și jumătate, Djokovic și-a expus corpul unor condiții foarte grele, iar pe durata meciului sârbul a vomitat de două ori pe teren.
În cele din urmă, sârbul a avut câștig de cauză, scor 4-6, 7-5, 6-3. A fost un meci care a durat două ore și 42 de minute.
„Condițiile sunt la fel pentru fiecare jucător de pe teren, dar e brutal. E inuman când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care joacă ziua, pe căldură, în soare, e și mai greu.
Pentru mine, din punct de vedere biologic (va împlini 39 de ani), e puțin mai dificil să fac față. Dar a trebuit să rezist furtunii”, a spus Djokovic după meci.
În optimi, pentru Nole va urma un meci cu spaniolul Jaume Munar.
🚨 Novak Djokovic a été victime de la chaleur et l’humidité à Shanghai, allant jusqu’à vomir sur le court en plein match. 🤮
Conditions très difficiles pour les joueurs aujourd’hui. 😬pic.twitter.com/kVXgiEmYcZ
— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2025
Punct fantastic câștigat de Nole
Djokovic was struggling with the conditions today and was even sick in the 2nd set but he never gave up, he kept on going and with the help and support of the Shanghai fans he was able to win the 2nd set and then the match.
The all time warrior of Tennis! pic.twitter.com/sibRxYXjpH
— Pavvy G (@pavyg) October 5, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.