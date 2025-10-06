Djokovic, victima condițiilor extreme de joc din Shanghai: A vomitat de două ori pe teren

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Novak Djokovic a luptat nu doar contra adversarului Yannick Hanfmann în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai, ci și împotriva condițiilor meteo de care a avut parte pe durata partidei. Fostul lider mondial a fost greu încercat, iar pe durata duelului a vomitat de două ori pe teren.

Nole a avut parte de o dublă bătălie la Shanghai în turul al treilea: cu Yannick Hanfmann, dar și cu condițiile extreme de joc.

30 de grade şi aproape 80% umiditate, în acest condiții Djokovic și Hanfmann au fost nevoiți să joace.

Ajuns la 38 de ani și jumătate, Djokovic și-a expus corpul unor condiții foarte grele, iar pe durata meciului sârbul a vomitat de două ori pe teren.

În cele din urmă, sârbul a avut câștig de cauză, scor 4-6, 7-5, 6-3. A fost un meci care a durat două ore și 42 de minute.

„Condițiile sunt la fel pentru fiecare jucător de pe teren, dar e brutal. E inuman când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care joacă ziua, pe căldură, în soare, e și mai greu.

Pentru mine, din punct de vedere biologic (va împlini 39 de ani), e puțin mai dificil să fac față. Dar a trebuit să rezist furtunii”, a spus Djokovic după meci.

În optimi, pentru Nole va urma un meci cu spaniolul Jaume Munar.

🚨 Novak Djokovic a été victime de la chaleur et l’humidité à Shanghai, allant jusqu’à vomir sur le court en plein match. 🤮 Conditions très difficiles pour les joueurs aujourd’hui. 😬pic.twitter.com/kVXgiEmYcZ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2025

Punct fantastic câștigat de Nole