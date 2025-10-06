G4Media.ro
Djokovic, victima condițiilor extreme de joc din Shanghai: A vomitat de două…

Novak Djokovic, pe terenul de tenis. Sârbul, dezamăgit după o înfrângere surprinzătoare.
Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Djokovic, victima condițiilor extreme de joc din Shanghai: A vomitat de două ori pe teren

Novak Djokovic a luptat nu doar contra adversarului Yannick Hanfmann în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai, ci și împotriva condițiilor meteo de care a avut parte pe durata partidei. Fostul lider mondial a fost greu încercat, iar pe durata duelului a vomitat de două ori pe teren.

Nole a avut parte de o dublă bătălie la Shanghai în turul al treilea: cu Yannick Hanfmann, dar și cu condițiile extreme de joc.

30 de grade şi aproape 80% umiditate, în acest condiții Djokovic și Hanfmann au fost nevoiți să joace.

Ajuns la 38 de ani și jumătate, Djokovic și-a expus corpul unor condiții foarte grele, iar pe durata meciului sârbul a vomitat de două ori pe teren.

În cele din urmă, sârbul a avut câștig de cauză, scor 4-6, 7-5, 6-3. A fost un meci care a durat două ore și 42 de minute.

„Condițiile sunt la fel pentru fiecare jucător de pe teren, dar e brutal. E inuman când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care joacă ziua, pe căldură, în soare, e și mai greu.

Pentru mine, din punct de vedere biologic (va împlini 39 de ani), e puțin mai dificil să fac față. Dar a trebuit să rezist furtunii”, a spus Djokovic după meci.

În optimi, pentru Nole va urma un meci cu spaniolul Jaume Munar.

Punct fantastic câștigat de Nole

