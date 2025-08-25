Pravda: România va livra în curând al 23-lea pachet de ajutor militar către Ucraina

Ministrul Apărării al Ucrainei, Denis Șmihal, a anunțat, după o întâlnire la Kiev cu omologul său român, Liviu-Ionuț Moșteanu, că România va preda în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar – al 23-lea, transmite Pravda.ua. Ministrul ucrainean al apărării a mulțumit României pentru sprijinul său neclintit în domenii cheie.

„Țara a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar trupele noastre îl vor primi pe al 23-lea în viitorul apropiat”, a spus Șmihal.

România continuă să antreneze piloți ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții substanțiale la construirea scutului nostru de apărare aeriană. Șmihal a raportat că la întâlnire s-a convenit consolidarea coordonării între forțele de apărare aeriană.

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea o reprezintă producția: de drone de interceptare, drone FPV și drone cu rază lungă de acțiune,” a adăugat Șmihal.

Cei doi miniștri au discutat, de asemenea, despre utilizarea mecanismului SAFE (Security Action for Europe) pentru a lansa proiecte comune de transfer de tehnologie și pentru a demara producția ucraineană în România, precum și despre participarea României la inițiativa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), care furnizează trupelor ucrainene arme fabricate în SUA.

România este pregătită să ofere NATO baze militare ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Liderii europeni cer, de asemenea, ca SUA să desfășoare avioane de luptă F-35 în România în cadrul acelor garanții, mai transmite publicația ucraineană.