LIVE Trump și Putin, zâmbitori la întâlnirea în Alaska. Președintele SUA îl aplaudă pe liderul de la Kremlin / A început summitul istoric / Marco Rubio și Steve Witkoff din partea americană și Serghei Lavrov și Iuri Ușakov din partea rusă participă la discuții

Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea dintre cei doi lideri este gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși Kievul și Moscova rămân foarte departe de ceea ce ar accepta drept acord de pace.

Ora 22.43: La aeroport, un reporter l-a întrebat pe Putin: „Veți înceta să mai ucideți civili?”

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin pozau pentru camere după ce s-au întâlnit față în față în Alaska, reporterii strigau întrebări către lideri.

Unul dintre ei l-a întrebat pe Putin dacă „va înceta să mai ucidă civili”.

Președintele rus a arătat cu degetul spre ureche și a ridicat din umeri în semn de răspuns, transmite Sky News.

Ora 22.30: Întâlnirea lui Donald Trump și Vladimir Putin a început

Secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff stau alături de Trump, în timp ce ministrul rus de externe Serghei Lavrov și consilierul Iuri Ușakov stau lângă Putin.

Ora 22.17: În timp ce Trump și Putin se întâlnesc, avioane de război americane survolează zona

În timp ce președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlneau pe pista din Alaska, avioane militare americane au survolat zona, inclusiv avioane de vânătoare și ceea ce părea a fi un bombardier stealth B-2, transmite CNN.

Ora 22.11: Trump și Putin au coborât din avioane și s-au întâlnit pe covorul roșu. Trump l-a aplaudat pe Putin. Cei doi și-au strâns mâna zâmbind.

Cei doi președinți au urcat în aceeași mașină pentru a merge la discuții.

Ora 22.05: Delegația rusă pentru negocieri a fost confirmată

Președintele rus va fi însoțit de ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și de consilierul său, Iuri Ușakov, potrivit Sky News.

Donald Trump va fi însoțit la discuții de Marco Rubio și Steve Witkoff.

Ora 21.57: Putin aterizează în Alaska

Vladimir Putin a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson, la aproximativ 30 de minute după Donald Trump, transmite Sky News.

Anterior, Kremlinul a anunțat că întâlnirea dintre cei doi lideri va începe la ora 20:30, ora Regatului Unit.

Ora 21.51: Puterea militară americană, evidențiată în Alaska

Donald Trump a aterizat la Anchorage la bordul Air Force One, deși încă nu a fost văzut, dar adjunctul său, Dan Scavino, a postat în culise noutăți din avion.

El a distribuit un scurt videoclip cu pregătirile de la sol – și se pare că o vastă demonstrație a puterii militare americane îl așteaptă pe Vladimir Putin, care va ateriza în scurt timp.

Ora 21.42: Trump îl așteaptă pe Putin

Camerele sunt îndreptate spre ușa deschisă a avionului Air Force One, în timp ce se așteaptă ca Donald Trump să coboare din avion.

Dar se pare că este o așteptare lungă, întrucât președintele SUA a ajuns în Alaska înaintea lui Vladimir Putin, transmite Sky News.

Ora 21.29: Casa Albă anunță că la întâlnire vor participa Rubio și Witkoff

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat pentru NBC News că întâlnirea bilaterală planificată anterior între Donald Trump și Vladimir Putin va fi acum o întâlnire tripartită.

Oficialul a spus că la discuții vor participa secretarul de stat american Marco Rubio și principalul negociator al lui Trump, Steve Witkoff.

Ora 21.23: Un diplomat european a declarat pentru CNN că va fi „greu de acceptat” primirea cu covorul roșu a președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, în contextul în care invazia Rusiei în Ucraina continuă.

„Având în vedere ororile pe care forțele lui Putin le provoacă zilnic Ucrainei, un astfel de tratament va fi greu de acceptat”, a declarat diplomatul vineri.

Ora 21.21: Donald Trump tocmai a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska cu avionul Air Force One.

Președintele SUA a sosit înaintea lui Vladimir Putin, transmite Sky News.

Unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american – secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al Casei Albe Steve Witkoff și directorul CIA John Ratcliffe – i s-au alăturat în încercarea de a media pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina, transmite și BBC.

Ora 21.15: A fost întins un covor roșu, cu avioane de vânătoare poziționate de o parte și de alta a unui panou cu inscripția „Alaska 2025”.

Potrivit site-ului de urmărire Flightradar24, un avion al guvernului rus tocmai a aterizat în Alaska.

Nu este clar dacă Putin se află la bord. Avionul a plecat din orașul Magadan, situat în extremitatea estică a Rusiei, unde Putin s-a aflat mai devreme astăzi, transmite Sky News.

Ora 20:57 Întâlnirea oficială dintre Trump și Putin în Alaska este programată să înceapă la ora locală 11:30, ora 22.30 ora României.

Ora 20.46: Preşedintele american Donald Trump prezice, într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News la bordul Air Force One, din care jurnalistul a publicat fragmente pe X, că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimit Putin în Alaska, vineri, ”va merge foarte bine, iar dacă nu mă întorc acasă foarte repede”, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

”Voi pleca, da”, a subliniat el, la insistenţele lui Baier.

Trump a postat pe reţele de socializare un clip, tot la bordul Air Force One, în care era întrebat ce ar face ca summitul să fie un succes.

Ora 20.35: Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Ora 19.15: Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, conform Agerpres.

„Per total, ne putem imagina că va dura cel puţin şase până la şapte ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni faţă în faţă, înainte de negocieri mai ample între delegaţiile lor şi apoi o conferinţă de presă comună.

Kremlinul a anunţat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului preşedintelui (Putin), iar preşedintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.

Ora 19.00: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, arată că în ziua negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, „rușii continuă să ucidă”, relatează Sky News.

Articolul inițial: Președintele SUA, Donald Trump, a postat vineri pe platforma sa Truth Social mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de a pleca din Washington către discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, în drum spre summit-ul din Alaska, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One că „ceva va rezulta” din întâlnire și că prioritatea sa este de a ajunge la un acord privind războiul din Ucraina, înainte de a discuta alte chestiuni economice sau comerciale. Totodată, el a declarat că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia.

Summitul marchează prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri de la realegerea lui Trump, acesta promițând anterior să încheie războiul din Ucraina într-o singură zi.

Trump, discuții cu reporterii de la bordul Air Force One, în drum spre Alaska

„Nicio afacere până nu se încheie războiul”, le-a spus Trump reporterilor, potrivit Sky News, sugerând că SUA ar putea ajuta la garantarea securității Ucrainei.

Donald Trump le-a spus reporterilor de pe Air Force One că „ceva va rezulta” din întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska. De asemenea, el a oferit o idee despre cum ar putea aborda discuțiile, sugerând totodată că poziția sa privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina s-ar fi schimbat.

Președintele a spus că, deși delegațiile SUA și Rusiei par orientate spre interese economice și afaceri, prioritatea sa este să ajungă la un acord privind războiul înainte de a trece la alte domenii.

Întrebat de un reporter despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Trump spune că SUA ar putea fi implicate „împreună cu Europa și alte țări”. Dar a adăugat că acest lucru nu va însemna aderarea Ucrainei la NATO, spunând că există „anumite lucruri care nu se vor întâmpla”.

„Dar da, împreună cu Europa, există această posibilitate”, a adăugat el.

Referitor la șansele de a obține acorduri comerciale în urma summitului, Trump afirmă că Putin „vrea o parte” din economia și afacerile SUA.

„Observ că aduce mulți oameni de afaceri din Rusia, și asta e bine, îmi place, pentru că vor să facă afaceri, dar noi nu facem afaceri până nu rezolvăm războiul”, spune el.

Trump afirmă că Putin crede că atacurile continue asupra Ucrainei „îi dau putere”, dar a adăugat reporterilor: „Cred că îl afectează”.

„Cred că ei încearcă să negocieze, în mintea lui [Putin] asta îl ajută să facă un acord mai bun. Dar, de fapt, îl afectează… dar voi discuta cu el despre asta mai târziu”, spune Trump.

Pot fi discutate schimburi teritoriale?

Trump spune că schimburile teritoriale „vor fi discutate, dar trebuie să las Ucraina să ia acea decizie”. „Cred că vor lua o decizie corectă”, adaugă el.

„Dar nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici să-l aduc pe el la masă.”

„Cred că ai două părți… uite, Vladimir Putin voia să ocupe toată Ucraina. Dacă nu aș fi fost președinte, el ar fi ocupat-o deja, dar nu o va face.”

Trump a fost întrebat și despre amenințarea din această săptămână, că vor exista „consecințe severe” pentru Putin dacă nu va fi interesat de pace.

„Severe din punct de vedere economic, da, vor fi foarte severe. Nu fac asta pentru sănătatea mea. Aș vrea să mă concentrez pe țara noastră, dar fac asta pentru a salva multe vieți, da, foarte severe”, spune Trump.

Un summit cu miză mare

Președintele Donald Trump se va întâlni vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite.

Alegerea statului Alaska nu este întâmplătoare – este teritoriu american, dar și geografic aproape de Rusia, ceea ce facilitează atât logistica, cât și simbolismul unei întâlniri la “jumătatea drumului” între cele două puteri.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși Kievul și Moscova rămân foarte departe de ceea ce ar accepta drept acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat și a exclus posibilitatea de a ceda teritorii Rusiei.

Summitul va începe la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage – folosită ca aerodrom militar din 1940 -, în jurul orei locale 11:30, cu o “conversație” față în față între Trump și Putin, cu interpreți prezenți, a declarat Iuri Ușakov, consilier al lui Putin. Cei doi lideri sunt așteptați să spună câteva cuvinte înainte de discuții, a adăugat acesta. După întâlnirea tête-à-tête, va avea loc o întrevedere între delegațiile SUA și Rusia – câte cinci reprezentanți fiecare, însoțiți de experți.

Casa Albă a temperat în ultimele zile așteptările legate de un acord, deși Trump a avertizat cu “consecințe foarte severe” dacă Putin nu acceptă să pună capăt războiului după întâlnire. Joi, Trump a spus că aceasta ar putea pregăti terenul pentru o a doua rundă de discuții, de data aceasta cu Zelenski prezent.

Trump este, de asemenea, primul președinte care îl invită pe Putin în SUA de la George W. Bush, în 2007, deși liderul rus a participat la Adunarea Generală a ONU la New York în 2015. În primul său mandat, Trump s-a întâlnit cu Putin de șase ori.

Întâlnirea dintre Trump și Putin vine la trei ani și jumătate de la începerea invaziei ilegale a Ucrainei de către trupele Moscovei, cu costuri umane și economice uriașe. Conflictul inițiat de Moscova este unul dintre motivele principale pentru care relațiile SUA-Rusia sunt la un nivel minim de la sfârșitul Războiului Rece.

Alegerea lui Trump pentru un nou mandat la Casa Albă a schimbat însă dinamica negocierilor pentru o eventuală pace în Ucraina: el a declarat public că vrea să obțină un acord rapid, “care să pună capăt vărsării de sânge.” Lungi luni de negocieri privind un acord de încetare a focului pentru Ucraina nu au reușit să producă un acord semnat atât de Kiev, cât și de Moscova.

Newsweek a scris că Trump, cunoscut adesea pentru schimbarile de poziție, a fost consecvent în apelurile sale pentru încheierea celui mai mare conflict de pe sol european de la Al Doilea Război Mondial încoace. O parte importantă a politicii sale externe a fost modelată de dorința de a fi recunoscut atât ca un negociator abil, cât și ca un om al păcii.

Pe măsură însă ce Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele luni, Trump a devenit mai critic față de Kremlin, afirmând că Putin îi dă Casei Albe “o mulțime de prostii.”

Președintele american, care l-a lăudat anterior pe țarul de la Kremlin și a dat vina pe Ucraina pentru invazie, a spus că va ajuta Kievul să obțină rachete Patriot și alte arme avansate, plătite de UE, și a amenințat cu înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă războiul nu se încheie în 50 de zile. Apoi, la sfârșitul lui iulie, Trump a scurtat termenul la 10 zile, dar, în loc să anunțe noi penalități, a spus că se va întâlni cu Putin în Alaska.

În acest context, The Guardian și alți observatori au avertizat că graba spre un compromis ar putea însemna concesii teritoriale în favoarea Rusiei, sub forma unui “land swap” (schimb de teritorii) sau a unei înghețări a conflictului cu granițe modificate.

Deși Trump și consilierii săi au sugerat anterior că un acord de pace ar putea fi aproape în urma discuțiilor din Alaska, Casa Albă a redus acum așteptările, Leavitt descriind marți întâlnirea drept “un exercițiu de ascultare pentru președinte.”

Rusia obține și câștiguri pe câmpul de luptă în estul Ucrainei, ceea ce face perspectiva unui compromis din partea Moscovei și mai îndepărtată, cred experții. “În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului,” a scris Zelenski miercuri pe platforma Telegram.