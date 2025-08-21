Lituania declară o zonă de excludere aeriană în apropierea frontierei sale cu Belarus, până la 1 octombrie, ca răspuns la intrarea mai multor drone dinspre această ţară

Lituania a instituit o zonă de excludere aeriană în apropierea frontierei sale cu Belarus, până la 1 octombrie, ca răspuns la intrarea mai multor drone dinspre această ţară, a anunţat joi Ministerul Apărării lituanian, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

”Acest lucru a fost făcut cu privire la situaţia securităţii şi la ameninţările pentru societate, printre care riscuri pentru aviaţia civilă ca urmare a încălcărilor spaţiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot”, a menţionat un purtător de cuvânt al ministerului.

Zona de excludere aeriană va oferi forţelor armate lituaniene răgaz suplimentar pentru a reacţiona la încălcările spaţiului aerian, a adăugat reprezentantul Ministerului Apărării, fără a preciza localizarea exactă şi mărimea zonei de excludere aeriană.

Decizia survine după ce miercuri oficialităţi poloneze au informat că o dronă rusă s-a prăbuşit pe un câmp din estul Poloniei, incident pe mare ministrul apărării polonez l-a descris drept o provocare.

Drona militară a căzut într-un lan de porumb şi a explodat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, distrugând recolta, spărgând geamurile caselor din apropiere şi amplificând tensiunile într-o perioadă crucială în eforturile de a se pune capăt războiului din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe polonez a declarat miercuri pentru Reuters că primele concluzii ale anchetei şi unii experţi sugerează că este vorba despre o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran.

În luna iulie, o dronă confecţionată din placaj şi spumă a zburat în Lituania venind din Belarus şi ulterior a căzut, provocând teamă înainte ca autorităţile lituaniene să constate că nu este periculoasă.